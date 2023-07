Il patriota: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, 7 luglio 2023, su Sky Cinema Uno va in onda in prima serata alle ore 21.15 il film Il patriota, pellicola del 2000 diretta da Roland Emmerich, con Mel Gibson e Heath Ledger. Ma vediamo insieme qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il patriota.

Trama

Il film racconta le vicende di Benjamin Martin (Mel Gibson), un mezzadro reduce di guerra che, alla fine del conflitto tra francesi e indiani, ha deciso di deporre le armi e dedicarsi completamente alla sua famiglia. Siamo nella Carolina del Sud, negli anni della guerra di indipendenza americana: Benjamin ha sette figli e un piccolo appezzamento di terra dove vive in assoluta tranquillità, almeno fino al giorno in cui si riaffaccia l’ipotesi di tornare in guerra. L’uomo tenta di opporsi cercando di convincere anche i suoi concittadini, ma una serie di eventi lo costringeranno a partire. Il figlio Gabriel (Heath Ledger), infatti, che ha scelto di arruolarsi, è stato fatto prigioniero dal perfido colonnello inglese William Tavington (Jason Isaacs).

Lo stesso colonnello che, a sangue freddo e senza alcuna pietà, ha ucciso anche l’altro figlio Thomas (Gregory Smith). Così Benjamin raduna un gruppo di volontari e, schierato dalla parte degli americani, parte per il fronte. Per fermarlo, il colonnello Tavington e il generale Charles Cornwallis (Tom Wilkinson) usano qualsiasi mezzo, senza alcun tipo di scrupolo: attaccano la sua famiglia, danno alle fiamme la sua casa, costringono gli abitanti del villaggio a entrare nella chiesa per poi dare fuoco anche a quella. Tra le vittime della strage c’è anche Anne Howard (Lisa Brenner), la moglie di Gabriel. Accecato dalla rabbia, il ragazzo finisce per morire nell’intento di vendicare l’assassinio della sua sposa. Dopo aver perso un altro figlio, Benjamin sembra aver perso tutto il suo spirito combattivo. La guerra, però, non è ancora finita…

Il patriota: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Il patriota? Protagonisti sono Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson, Jason Isaacs, Chris Cooper, Tchéky Karyo, René Auberjonois, Lisa Brenner, Tom Wilkinson, Donal Logue, Leon Rippy, Adam Baldwin, Jay Arlen Jones, Joey D. Vieira, Gregory Smith, Skye McCole Bartusiak, Trevor Morgan, Bryan Chafin, Beatrice Bush, Logan Lerman, Mika Boorem. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Mel Gibson: Benjamin Martin

Heath Ledger: Gabriel Martin

Jason Isaacs: Col. William Tavington

Chris Cooper: Col. Harry Burwell

Tchéky Karyo: Jean Villeneuve

Tom Wilkinson: Generale Charles Cornwallis

Joely Richardson: Charlotte Selton

René Auberjonois: Reverendo Oliver

Leon Rippy: John Billings

Joey D. Vieira: Peter Howard

Jay Arlen Jones: Occan

Peter Woodward: Generale Charles O’Hara

Adam Baldwin: Capitano Wilkins

Gregory Smith: Thomas Martin

Trevor Morgan: Nathan Martin

Logan Lerman: William Martin

Bryan Chafin: Samuel Martin

Mika Boorem: Margaret Martin

Skye McCole Bartusiak: Susan Martin

Beatrice Bush: Abigale

Lisa Brenner: Anne Howard

Streaming e tv

Dove vedere Il patriota in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 luglio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.