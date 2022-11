Il Paradiso delle signore: quando torna in onda su Rai 1

Quando torna il Paradiso delle signore in onda su Rai 1? La popolare fiction di Rai 1 si ferma per due settimane per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di Qatar 2022, di cui la Rai ha i diritti in esclusiva. Da questa settimana Rai 1 trasmetterà sia la partita delle 16 che quella delle 20, dovendo quindi stravolgere il proprio palinsesto. Ecco perché Il Paradiso delle signore non va in onda. Salteranno anche altre trasmissioni come La vita in diretta. L’ultima puntata della fiction prima della sosta è stata trasmessa venerdì 25 novembre. Ma quando torna in onda su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Quando torna

Il Paradiso delle signore si ferma dal 28 novembre per due settimane, e riprenderà la sua regolare messa in onda lunedì 12 dicembre, quando i Mondiali entreranno nelle semifinali e finali, trasmesse sempre da Rai 1, ma alle 20:00 (martedì 13 e mercoledì 14) ed alle 16:00 (sabato 17 e domenica 18). Secondo il calendario di Qatar 2022, infatti, da martedì 29 novembre a sabato 10 ci sono partite alle ore 16, proprio l’orario in cui viene trasmesso Il Paradiso delle signore su Rai 1. Per questo la fiction non va in onda per due settimane ma tornerà come detto il 12 dicembre. Si tratta di una serie di grande successo, che registra oltre il 20% di share. Per i fan c’è però una bella notizia: la soap andrà in onda anche nelle settimane natalizie, proponendo nuovi episodi anche durante le giornate a ridosso del Natale e del Capodanno, a differenza invece degli anni passati in cui c’era uno stop. Insomma, l’attesa di queste settimane verrà ripagata.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando torna Il paradiso delle signore, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? La fiction va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 16.05. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.