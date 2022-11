Perché Il Paradiso delle signore oggi non va in onda su Rai 1: il motivo. Mondiali Qatar 2022

Perché Il Paradiso delle signore oggi non va in onda su Rai 1? La popolarissima fiction del pomeriggio si ferma per due settimane, per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di Qatar 2022, di cui la Rai detiene i diritti. A partire da oggi, lunedì 28 novembre 2022, Il Paradiso delle signore si ferma per due settimane. L’ultima puntata prima dello stop è andata in onda venerdì 25 novembre. Da oggi infatti ci sono partite alle ore 16 (solo per il 28 novembre alle 17), che vengono trasmesse su Rai 1. Il Paradiso delle signore tornerà regolarmente in onda su Rai 1 alle 16 dal lunedì al venerdì fra due settimane.

Come cambia il palinsesto di Rai 1

Da questa settimana tutte le grandi partite dei Mondiali di Qatar 2022 vengono trasmesse da Rai 1. Andrà regolarmente in onda subito dopo le 14 Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Poi, dopo una breve edizione del Tg1, spazio alla partita dei Mondiali delle 16. Per questo salta anche La vita in diretta di Alberto Matano. Inoltre oggi, 28 novembre, non va in onda anche il quiz l’Eredità di Flavio Insinna, che poi verrà trasmesso alle 18.10. A seguire il Tg1 delle 19.20 e la partita delle 20.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Il paradiso delle signore oggi non va in onda, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? La fiction va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 16.05. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.