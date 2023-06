Il Papa buono: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Stasera, domenica 4 giugno 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il papa buono, film del 2003 che racconta la vita di papa Giovanni XXIII, al secolo Angelo Roncalli, dall’infanzia all’elezione al soglio di Pietro, dal Concilio alla morte. Alla regia Ricky Tognazzi. Nel cast Bob Hoskins, Carlo Cecchi, Roberto Citran, Fabrizio Vidale, Sergio Bini Bustric. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il 3 giugno 1963 il Cardinale Mattia Carcano sta aspettando di parlare per l’ultima volta con il suo vecchio amico morente, Angelo Roncalli, Papa Giovanni XXIII. Quattro anni prima era iniziato quello che doveva essere un papato di transizione e che, invece cambiò il millenario rapporto della Chiesa con i fedeli, arrivando al cuore della gente, e che aprì la nuova era dei rapporti tra blocchi, favorendo il dialogo tra Kennedy e Kruscev, facendo del vaticano una superpotenza politica.

Il Papa buono: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il Papa buono, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bob Hoskins: Angelo Giuseppe Roncalli

Fabrizio Vidale: Angelo Roncalli da giovane

Carlo Cecchi: Card. Mattia Carcano

John Light: Mattia Carcano da giovane

Rolando Ravello: Giovanni Battista Roncalli

Roberto Citran: Mons. Loris Capovilla

Sergio Bini Bustric: Guido Gusso

Arnoldo Foà: Card. Alfredo Ottaviani

Francesco Carnelutti: Nicola Catania da anziano

Francesco Venditti: Nicola Catania da giovane

Ricky Tognazzi: Mons. Giacomo Radini-Tedeschi

Ivo Garrani: Cardinale Goffredo

Erland Josephson: Franz von Papen

Gjergji Lala: ambasciatore sovietico

Enzo Robutti: zio Zaverio

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il Papa buono su Canale 5? In origine il film è stato trasmesso in due puntate. Questa volta invece sarà trasmesso integralmente in un’unica serata. La messa in onda è infatti prevista per oggi, domenica 4 giugno 2023, dalle ore 21,30 alle ore 00,10. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 40 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Il Papa buono in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 giugno 2023 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.