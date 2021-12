Il mio valzer di Natale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 24 dicembre 2021, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda Il mio valzer di Natale, film sentimentale del 2020 diretto da Michael Damian dalla durata di 90 minuti con Lacey Chabert, Will Kemp e Beatrice King. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo le previste nozze per il giorno di Natale saltate inaspettatamente, Avery accetta la proposta dell’affascinante e irriverente istruttore di danza Roman di proseguire con le dieci lezioni di ballo che aveva prenotato. Complice la danza, i due cominciano ad avvicinarsi e ad aiutarsi a vicenda. Sebbene qualche imprevisto rischi di far saltare la loro sintonia, i due impareranno come la più importante lezione in danza e in amore sia quella di fidarsi del proprio partner.

Il mio valzer di Natale: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il mio valzer di Natale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lacey Chabert

Will Kemp

Beatrice King

Julia Harnett

Chris Cope

Marco Soriano

John Talan Church

Jacqueline Breakwell

Streaming e tv

Dove vedere Il mio valzer di Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 24 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.