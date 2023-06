Il mio amico Nanuk: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 12 giugno 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il mio amico Nanuk (The Journey Home), film del 2014 diretto da Roger Spottiswoode e Brando Quilici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Circolo Polare Artico Canadese. Luke è un ragazzo di 13 anni e Nanuk un cucciolo di orso polare di 4 mesi. Il giovane Luke sfida i pericolosi elementi naturali per riportare il cucciolo di orso, altrimenti destinato a finire in uno zoo, alla madre orso catturata dai rangers della cittadina di Devon, dove Luke vive, e trasportata in elicottero a Cape Resolute. Lo aiuta nella difficile impresa Muktuk, guida di origini Inuit che conosce bene la regione degli orsi polari. Nel rischioso viaggio fino all’estremo nord, una tempesta e il crollo di giganteschi ammassi di ghiaccio separano Muktuk da Luke e il cucciolo. Abbandonati a loro stessi, i due devono vedersela da soli con branchi di orsi polari, iceberg giganti, orche e lo scioglimento primaverile della banchisa polare. Alla fine Nanuk riesce a tornare dalla mamma orsa e Luke ritorna dalla sua famiglia.

Il mio amico Nanuk: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il mio amico Nanuk, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dakota Goyo: Luke Mercier

Goran Višnjić: Muktuk

Bridget Moynahan: Madison Mercier

Kendra Leigh Timmins: Abbie Mercier

Peter MacNeill: Albert Speck

Duane Murray: Jake Murdoch

Russell Yuen: dottore asiatico

Jacqueline Loewen: Eugenia

Linda Kash: Zia Rita

Imajyn Cardinal: Nuvua

Michelle Thrush: Eta

Streaming e tv

Dove vedere Il mio amico Nanuk in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.