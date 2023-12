Il metodo Fenoglio: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 10 dicembre

Questa sera, domenica 10 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de Il metodo Fenoglio, serie tv ispirata alla trilogia di Gianrico Carofiglio che con Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa ne firma la sceneggiatura. Alla regia Alessandro Casale. Protagonista Alessio Boni nei panni del maresciallo piemontese Pietro Fenoglio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La terza puntata si aprirà con l’episodio intitolato Padri. Fenoglio parla con un pentito facendo emergere rivelazioni inaspettate. Il passato che ha unito Lopez e Grimaldi torna finalmente alla luce, insieme alla scoperta di come la mafia abbia esteso i suoi tentacoli anche a Bari.

Nel secondo episodio di stasera de Il metodo Fenoglio, intitolato Le verità nascoste, alcuni tragici avvenimenti sulla scena nazionale coprono di angoscia Fenoglio e i suoi colleghi. L’unico modo per reagire è cercare di fermare l’organizzazione mafiosa che sta mettendo sotto scacco Bari. Intanto, il caso del piccolo Damiano resta ancora un mistero.

Il metodo Fenoglio: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de Il metodo Fenoglio, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessio Boni: Maresciallo Pietro Fenoglio

Paolo Sassanelli: Antonio Pellecchia

Giulia Bevilacqua: Serena Morandi

Giulia Vecchio: Gemma D’Angelo

Michele Venitucci: Vito Lopez

Marcello Prayer: Nicola Grimaldi

Bianca Nappi: Tonia Grimaldi

Francesco Foti: Valente

Francesco Centorame: Montemurro

Alessandro Carbonara: Grandolfo

Pio Stellaccio: Savicchio

Gianpiero Borgia: Cutrone

Betti Pedrazzi: Dottoressa Bermond

Streaming e diretta tv

Dove vedere Il metodo Fenoglio in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.