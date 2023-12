Il metodo Fenoglio: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata, 11 dicembre

Questa sera, lunedì 11 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata de Il metodo Fenoglio, serie tv ispirata alla trilogia di Gianrico Carofiglio che con Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa ne firma la sceneggiatura. Alla regia Alessandro Casale. Protagonista Alessio Boni nei panni del maresciallo piemontese Pietro Fenoglio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’episodio 7, intitolato Il male minore, Fenoglio sarà costretto a mettere di nuovo tutto in discussione. In particolare, entrerà in possesso di un’informazione pericolosa che riguarda il passato di un uomo di cui si fidava ciecamente. Gli eventi inizieranno a precipitare e Fenoglio si vedrà costretto a fare una scelta che potrebbe stravolgere la sua vita per sempre. Quale direzione deciderà di prendere? Riuscirà a sostenere il peso delle sue decisioni?

Nell’ottavo e ultimo episodio, intitolato Colpire al cuore, il protagonista riesce a risolvere un caso spinoso. Finalmente scopre il colpevole di un caso di omicidio che lo tormenta da tempo. Per portare a termine la risoluzione di questo enigma, però, Fenoglio è costretto a ricorrere all’aiuto di un amico in cui non spera più.

Il metodo Fenoglio: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata de Il metodo Fenoglio, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessio Boni: Maresciallo Pietro Fenoglio

Paolo Sassanelli: Antonio Pellecchia

Giulia Bevilacqua: Serena Morandi

Giulia Vecchio: Gemma D’Angelo

Michele Venitucci: Vito Lopez

Marcello Prayer: Nicola Grimaldi

Bianca Nappi: Tonia Grimaldi

Francesco Foti: Valente

Francesco Centorame: Montemurro

Alessandro Carbonara: Grandolfo

Pio Stellaccio: Savicchio

Gianpiero Borgia: Cutrone

Betti Pedrazzi: Dottoressa Bermond

Streaming e diretta tv

Dove vedere Il metodo Fenoglio in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.