Questa sera, martedì 5 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il marchese del Grillo, film del 1981 diretto da Mario Monicelli con protagonista Alberto Sordi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Roma papalina del 1809 il marchese Onofrio del Grillo, nobile romano alla corte di papa Pio VII, trascorre le sue giornate nell’ozio più completo, frequentando bettole e osterie, coltivando relazioni amorose clandestine con popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi di sua madre e della parentela conservatrice, bigotta e autoritaria. Il suo principale passatempo, che lo rende famoso in tutta la città, è costituito da innumerevoli scherzi e beffe dei quali risulta spesso vittima la sua aristocratica famiglia, composta da personaggi stravaganti e chiusi al mondo esterno. Il ricco nobile proprietario terriero è in grado sempre di uscire con umorismo e in maniera rocambolesca dalle tante e impensabili situazioni durante tutta la commedia, sfruttando senza vergogna anche le conoscenze dell’alta borghesia spesso compiacente. Un incontro casuale con un povero carbonaio alcolizzato, Gasperino, suo perfetto sosia, ispira il nobile a coronare il suo repertorio burlesco.

Il Marchese del Grillo: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il Marchese del Grillo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alberto Sordi: Onofrio del Grillo/Gasperino il carbonaio

Paolo Stoppa: Papa Pio VII

Caroline Berg: la cantante francese, Olimpia Martin

Riccardo Billi: l’ebanista Aronne Piperno

Isabella De Bernardi: figlia di Gasperino

Elisa Mainardi: moglie di Gasperino

Flavio Bucci: il capo brigante, Don Bastiano

Giorgio Gobbi: il domestico, Ricciotto

Cochi Ponzoni: il cognato, conte Rambaldo

Andrea Bevilacqua: il nipote, Pompeo

Marc Porel: l’amico ufficiale francese, capitano Blanchard

Leopoldo Trieste: il cappellano di Palazzo del Grillo, don Sabino

Marina Confalone: Camilla, sorella di Onofrio

Isabelle Linnartz: Genuflessa, cugina di Onofrio

Elena Daskowa Valenzano: la marchesa, madre di Onofrio del Grillo

Pietro Tordi: lo zio, Mons. Terenzio del Grillo

Camillo Milli: il cardinale Segretario di Stato

Angela Campanella: la popolana amante, Faustina

Elena Fiore: la madre di Faustina

Tommaso Bianco: l’amministratore dei del Grillo

Gianni Di Pinto: Marcuccio, fidanzato di Faustina

Jacques Herlin: Étienne Radet, il generale francese

Salvatore Jacono: il maresciallo dei gendarmi pontifici, Bargello

Renzo Rinaldi: l’attore teatrale che interpreta Bacco

Ivan De Paola: l’attore teatrale che interpreta Hermes

Giovanni Febraro: il commissario pontificio

Sal Borgese: il baro della taverna

Pietro Zardini: il proprietario del banco dei pegni

Paolo Paoloni: il comandante delle guardie svizzere

Ettore Geri: alto prelato pontificio

Mimmo Poli: oste

Ennio Colajanni: uno dei nobili romani convocati dal papa

Pino Quartullo: soldato di guardia al Quirinale

Franca Scagnetti: popolana in piazza all’esecuzione di Don Bastiano

Alfredo Cohen: cantante castrato al teatro

Citazioni

Abbiamo visto trama e cast de Il Marchese del Grillo, da segnalare poi la presenza nel film di numerose citazioni letterarie. La celebre frase che il marchese rivolge a un gruppo di popolani (“Mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo!”) è ripresa dal sonetto Li soprani der Monno vecchio di Giuseppe Gioachino Belli, che comincia così: “C’era una vorta un Re cche ddar palazzo / mannò ffora a li popoli st’editto: / “Io sò io, e vvoi nun zete un cazzo””.

L’episodio dello scambio d’identità tra il nobile e l’umile carbonaio s’ispira a diversi racconti della letteratura, tra i quali appunto la biografia del buontempone romano e la novella Storia dell’uomo addormentato ridestato, della raccolta di novelle arabe Le mille e una notte, ambientata nella mitica Baghdad medievale, dove a farne le spese è un giovane popolano narcotizzato da un sultano, per vivere per un giorno i fasti del nobile e poi tornare alla propria vita ordinaria per essere ritenuto pazzo e, successivamente, generosamente ricompensato dal sultano stesso. Una sostituzione assai simile si rinviene anche ne La bisbetica domata, di William Shakespeare. Il tema dello scambio d’identità è centrale anche in un’altra celebre narrazione, ovvero la Novella del Grasso legnaiuolo, in cui si racconta di una beffa ordita da Filippo Brunelleschi ai danni di un ebanista di nome Manetto Ammanatini. Il monologo di Don Bastiano sul patibolo è stato ripreso dai Mercanti di Liquore come prima traccia del loro album La musica dei poveri.

Streaming e tv

Dove vedere Il Marchese del Grillo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 5 gennaio 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

