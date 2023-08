Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata (replica)

Stasera, lunedì 7 agosto 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la sesta puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Questi primi mesi di rapporto con Livia hanno mutato l’animo del commissario Montalbano, che sembra sempre più deciso a cambiare atteggiamenti nei confronti degli altri, spinto dall’amore profondo che comincia a provare per la sua compagna. Convinto da lei, accetta di andare a trovare suo padre e provare a ricucire lo strappo; ma giunto al suo cospetto non riesce a superare i suoi blocchi e manifesta il suo disagio. Livia sorvola e lo convince a ritagliarsi una vacanza di sette giorni, tutta per loro, destinazione la Provenza. Mentre si avvicina il giorno della partenza Vigata viene scossa da due situazioni spinose: l’omicidio di un tale Attilio Gambardella, che si rivela poi essere qualcosa di più di un semplice parricidio, e l’uccisione di alcuni animali, avvenute tutte nelle prime ore del giorno di lunedì. Questa seconda serie di reati persuade Montalbano a convincere Livia circa la necessità di rinviare il loro viaggio, ma la giovane genovese non accetta questa soluzione, ed in seguito ad un piccolo diverbio decide di partire lo stesso, cambiando compagnia. Il commissario intanto si butta a capofitto nelle indagini, che svelano retroscena sempre più inquietanti, seguendo uno sfondo estremista-religioso senza precedenti. La serie di animali uccisi con le medesime modalità, nelle prime ore del lunedì, per sei lunedì di seguito, porta al subdolo messaggio “Ecco Dio” e quindi, il commissario, dopo aver chiesto l’aiuto del vecchio studioso di religioni Alcide Maraventano, riesce a trovare gli elementi giusti per sventare quella che sarebbe potuta essere una vera e propria strage. Risolto il caso, Salvo, con l’aiuto dell’agente Catarella, prova a scoprire chi sia il fantomatico accompagnatore che l’ha sostituito nella vacanza con Livia, e, ingelosito, si reca a Boccadasse per affrontarla a muso duro.

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Sergio Graziani (Alcide Maraventano), Corrado Invernizzi (Saverio Ostellino), Fabrizio Romano (Filippo Gambardella), Maria Amato (Gesuina Tumminello), Alessandro Giuggioli (Munno), Cristina Arnone (Cristina Gambardella), Victoria Chapman (Simone Zoiterd), Aldo Failla (Giuseppe Pignataro), Michelangelo Scuto (Tiziano Ostellino), Sergio Valastro (Francesco Ostellino).