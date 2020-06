Il giovane Montalbano: anticipazioni prossima (sesta e ultima) puntata

Cosa succederà nella prossima puntata (la sesta e ultima della prima stagione) de Il giovane Montalbano? Quando andrà in onda? La puntata “Sette lunedì” de Il giovane Montalbano, la sesta di sei (quindi l’ultima) della prima stagione, andrà in onda lunedì 6 luglio 2020 alle ore 21,20 su Rai 1 e vedrà il nostro commissario sempre più deciso a cambiare atteggiamenti nei confronti degli altri, spinto dall’amore profondo che comincia a provare per la sua compagna. Convinto da lei, accetta di andare a trovare suo padre e provare a ricucire lo strappo; ma giunto al suo cospetto non riesce a superare i suoi blocchi e manifesta il suo disagio. Vigata viene scossa da due situazioni spinose: l’omicidio di un tale Attilio Gambardella, che si rivela poi essere qualcosa di più di un semplice parricidio, e l’uccisione di alcuni animali, avvenute tutte nelle prime ore del giorno di lunedì…

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima puntata de Il giovane Montalbano (in onda il 6 luglio), ma quante puntate sono previste? La prima stagione del Il giovane Montalbano è composta in tutto da 6 episodi (puntate o film) che andranno in onda per sei lunedì consecutivi (il 6 luglio l’ultimo episodio). Di seguito la programmazione completa:

Primo episodio (La prima indagine di Montalbano): lunedì 1 giugno 2020 TRASMESSO

Secondo episodio (Capodanno): lunedì 8 giugno 2020 TRASMESSO

Terzo episodio (Ritorno alle origini): lunedì 15 giugno 2020 TRASMESSO

Quarto episodio (Ferito a morte): lunedì 22 giugno 2020 TRASMESSO

Quinto episodio (Il terzo segreto): lunedì 29 giugno 2020 TRASMESSO

Sesto episodio (Sette lunedì): lunedì 6 luglio 2020

Attenzione: la programmazione potrebbe subire delle modifiche.

