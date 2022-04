Il giorno sbagliato: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, giovedì 28 aprile 2022, alle ore 21:15 va in onda su Sky Cinema 1 Il giorno sbagliato, un film del 2020 diretto da Derrick Borte. Nel cast spuntano nomi importanti a partire dal protagonista Tom Cooper che ha le fattezze di Russell Crowe. Di seguito vediamo qual è la trama e il cast del thriller.

Trama

Il film è ambientato a New Orleans, negli Stati Uniti, e il protagonista è Tom Cooper. Quest’ultimo si presenta a casa della sua ex moglie armato di martello e tanica di benzina. La donna vive lì con il suo compagno ed entrambi vengono brutalmente ammazzati. Tom dà fuoco alla casa per coprire le sue tracce e poi scappa dalla scena del crimine a bordo del suo pick-up. Poco dopo, imbottigliata nel traffico, Rachel vede un pick-up fermo al semaforo verde per cui suona il clackson sperando che si dia una mossa. A bordo dell’auto con lei c’è il figlio Kyle. Rachel sta affrontando un periodo difficile, poiché sta per lasciare suo marito, ma incontrare Tom Cooper renderà la sua vita ancora più difficile. Perché in quel pick-up c’è proprio lui e non ha affatto apprezzato il suo sollecito. Infatti la minaccia e, covando vendetta, inizia a pedinarla, seguendola dappertutto.

Il giorno sbagliato: il cast del film

Ora che abbiamo visto per sommi capi qual è la trama, scopriamo invece qual è il cast de Il giorno sbagliato. Il film è un thriller che ha per protagonista Russell Crowe. Di seguito ecco l’elenco di attori e attrici e i relativi personaggi del cast:

Russell Crowe: Tom Cooper

Caren Pistorius: Rachel Hunter

Gabriel Bateman: Kyle Hunter

Jimmi Simpson: Andy

Austin P. McKenzie: Fred

Juliene Joyner: Mary

Anne Leighton: Deborah Haskell

Michael Papajohn: Homer

Lucy Faust: Rosie

Devyn A. Tyler: sig.ra Ayers

Streaming e TV

Ma dove vedere Il giorno sbagliato in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda giovedì 28 aprile 2022 alle ore 21:15 su Sky Cinema 1. Il canale è disponibile soltanto agli utenti Sky che hanno sottoscritto un abbonamento con la pay-tv ed è presente al tasto 301. Chi invece vuole seguire il thriller in live streaming ha due scelte: può collegarsi a Sky Go, servizio messo a disposizione da Sky, oppure scegliere NOW. Questa piattaforma consente di seguire tutti i contenuti Sky in streaming, ma funziona previo abbonamento a pagamento.