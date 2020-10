Il Collegio 5, le anticipazioni della prima puntata

Torna l’appuntamento con Il Collegio giunto all’edizione 5, un programma che ha entusiasmato tantissimi italiani con le edizioni precedenti e che questa volta propone una classe 1992. Tanti sono gli alunni selezionati per questa nuova avventura tra le mura del Collegio, dove saranno come al solito tantissime le regole da rispettare: in primis, banditi cellulari e tecnologia di ogni genere, taglio dei capelli per maschi e femmine, indossare una divisa impeccabile e rispettare rigore e disciplina. Ma riusciranno tutti i nostri giovani protagonisti a rigare dritto? Vediamo quali sono le anticipazioni de Il Collegio 5, che parte con la prima puntata martedì 27 ottobre 2020 alle ore 21:20 su Rai 2.

Le anticipazioni della prima puntata | 27 ottobre

Si parte martedì 27 ottobre con la prima puntata del programma che questa volta cambia cornice e si svolgerà al Convitto Nazionale Regina Margherita, poiché la precedente sede di San Carlo Celana di Caprino Bergamasco, essendo una zona fortemente colpita dal Covid, non è risultata essere più idonea. A narrare anche quest’anno sarà la voce di Giancarlo Magalli. I ragazzi selezionati per partecipare quest’anno vanno dai 13 ai 17 anni e provengono da ogni angolo d’Italia.

La prima settimana vedrà i ragazzi entrare in contatto con la nuova realtà del collegio, scoprire quindi tante regole non sarà facile. Si parte con le prove di ammissione, molto più rigorose rispetto agli anni precedenti: si tratta di domande di logica e test psicoattitudinali che metteranno alla prova gli alunni e non tutti supereranno il test e saranno costretti a tornare a casa.

Il cast del programma

Partiamo dai concorrenti. Ecco tutti i nomi:

Vedremo il severo preside Paolo Bosisio, affiancato dalla professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, il professore d’italiano Andrea Maggi, il professore di storia e geografia Luca Raina e il professore d’inglese David Wayne Callahan, poi il professore d’arte Alessandro Carnevale e la professoressa di educazione fisica Valentina Gottlied. Spazio anche a musica e recitazione con Marco Chingari e Patrizio Cigliano.

Potrebbero interessarti Il Collegio 5: chi è Marco Crivellini, uno degli alunni della quinta edizione Il Collegio 5: chi è Marco Chingari, il professore di Musica Il Collegio 5: chi è Patrizio Cigliano, il professore di recitazione