Il circolo degli inganni: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 7 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il circolo degli inganni, film di drammatico – thriller del 2019, diretto da Jessica Janos, con Dana Davis e Jesse Ruda. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni sul film nel dettaglio.

Trama

Il circolo degli inganni segue la storia di una giovane coppia di sposi che commette un grave errore: partecipare a una festa segreta per scambisti. Dopo un aborto spontaneo e il loro matrimonio sull’orlo del tracollo, Lori (Dana Davis) e suo marito Grant (Jesse Ruda) decidono di darsi un’altra possibilità lasciando la città e trasferendosi in un tranquillo quartiere di periferia. Appena arrivati, vengono accolti con entusiasmo dai loro vecchi amici Derek (Hunter Cross) e Rachel (Jessica Borden), che li invitano a una festa privata con altri vicini. Quando Grant avverte la moglie circa le abitudini non proprio convenzionali dei suoi amici, Lori, titubante, accetta comunque l’invito nella speranza che serva a salvare la relazione. Alla festa la donna conosce Noah Cramer (James William O’Halloran), l’affascinante vicino di casa con cui si abbandona a un incontro passionale. Da quel momento in poi, la vita di Lori e Grant entra in una terribile spirale distruttiva…

Il circolo degli inganni: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Il circolo degli inganni, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dana Davis (Lori)

Jesse Ruda (Grant)

James William O’Halloran (Noah)

Elizabeth Leiner (Olivia)

Jessica Borden (Rachel)

Hunter Cross (Derek)

Clint Jung (Detective Sato)

Nawal Bengholam (Giselle)

Leigh-Ann Rose (Kat, la sorella di Lori)

Katrina Nelson (Victoria)

Streaming e tv

Abbiamo visto trama e cast de Il circolo degli inganni, dove vedere il film in tv e streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 7 agosto 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 2 (tasto 2 del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione, RaiPlay.it.

