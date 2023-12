Il Cavaliere oscuro: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 28 dicembre 2023, su Italia 1 dalle 21.20 va in onda Il Cavaliere oscuro, il film diretto da Christopher Nolan e con protagonista Christian Bale, nei panni di Batman. Il film è uscito nel 2008 ed è il seguito di Batman Begins, uscito nel 2005. Si tratta del secondo di una trilogia. L’ultimo si intitola Il Cavaliere oscuro – Il ritorno. Ma qual è la trama e chi figura nel cast? Scopriamolo insieme.

Trama

La trama de Il Cavaliere oscuro segue il primo film, Batman Begins. Gotham ha vissuto un periodo di calma apparente, ma poi arriva Joker, un uomo pagliaccio la cui vera identità è segreta che effettua una rapina in banca in collaborazione con la mafia. Il suo obiettivo è fare fuori Batman e nonostante i primi tentennamenti ottiene il suo accordo con i mafiosi. Il piano di Joker è che Batman sveli la sua vera identità altrimenti, man mano che passerà il tempo, una persona perderà la vita. Una condanna a morte giornaliera e che Joker mette in pratica, eliminando personaggi di spicco come un giudice ed un commissario. A Bruce non tocca che una sola scelta, ma prima che possa farlo viene preceduto dal procuratore distrettuale Harvey Dent che si costituisce come l’Uomo Pipistrello.

Il Cavaliere oscuro: il cast del film

Come già anticipato, il protagonista de Il Cavaliere oscuro è Christian Bale, attore che ha raggiunto grande popolarità con questo ruolo. Ad affiancarlo nel ruolo di Joker in questo film è Heath Ledger. Di seguito vediamo tutti gli attori e i rispettivi personaggi che popolano il cast de Il Cavaliere oscuro:

Christian Bale: Bruce Wayne / Batman

Heath Ledger: Joker

Michael Caine: Alfred Pennyworth

Gary Oldman: James Gordon

Aaron Eckhart: Harvey Dent / Due Facce

Maggie Gyllenhaal: Rachel Dawes

Morgan Freeman: Lucius Fox

Eric Roberts: Salvatore “Sal” Maroni

Nestor Carbonell: Sindaco Anthony Garcìa

Keith Szarabajka: Det. Gerard Stephens

Monique Gabriela Curnen: Det. Anna Ramirez

Ron Dean: Det. Michael Wuertz

Colin McFarlane: Comm. Gillian B. Loeb

Nidya Rodriguez Terracina: Giudice Janet Surrillo

Matt Shallenberger: Ag. Berg

Chin Han: Lau

Ritchie Coster: Ceceno

Anthony Michael Hall: Mike Engel

Michael Jai White: Gambol

Joshua Harto: Coleman Reese

Melinda McGraw: Barbara Gordon

Nathan Gamble: James Gordon Jr.

Cillian Murphy: Dott. Jonathan Crane / Spaventapasseri

Michael Stoyanov: Clown Dopey

William Smilie: Clown Happy

Danny Goldring: Clown Grumpy

Matthew O’Neill: Clown Chuckles

William Fichtner: Direttore della banca

William Armstrong: Evans, avvocato di Lau

David Dastmalchian: Thomas Schiff

Tommy Lister: Ginty

Streaming e TV

Dove vedere Il Cavaliere oscuro in diretta TV e live streaming? Il film va in onda, come già detto, giovedì 28 dicembre 2023 in prima serata, a partire dalle ore 21:20, su Italia 1. Il canale di Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film d’azione in diretta streaming può accedere gratuitamente – previa registrazione – a MediasetPlay, sia via desktop che tramite app.