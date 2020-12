Il Cavaliere Oscuro, il film della trilogia di Batman: trama, cast e streaming

Chi non ha mai sentito parlare della trilogia di Batman diretta da Cristopher Nolan. La trilogia del cavaliere oscuro vede protagonista appunto il supereroe pipistrello, interpretato per tre film da Christian Bale. La serie è stata acclamata dalla critica ed è stata un successo al botteghino. Il cavaliere oscuro è il secondo film della trilogia, preceduto da Batman Begins e seguito poi da Il cavaliere oscuro – il ritorno. Il secondo film della trilogia è uscito al cinema nel 2008. Vediamo di cosa parla e chi c’è nel cast.

Trama

Torna Batman alle prese con Joker. Ad aiutare il supereroe pipistrello ci sono il commissario Gordon e il procuratore distrettuale Harvey Dent, il fidanzato di Rachel, l’amica d’infanzia di Bruce Wayne. Gotham, dopo un periodo di tranquillità, viene scombussolata nuovamente dall’arrivo di Joker che rapina una banca in combutta con la mafia. Ha convinto i mafiosi a stare dalla sua parte dopo che il supereroe pipistrello era riuscito ad incastrarli con l’aiuto di Dent. Il piano di Joker è semplice: vuole che Batman riveli la sua vera identità, altrimenti giustizierà una persona al giorno. Ed è così che Joker inizia a decimare personaggi di spicco, un giudice, un commissario, ci prova anche con Dent che però si salva grazie a Bruce. Cosa farà Batman?

Cast

Chi vediamo nel cast de Il cavaliere oscuro? Ad interpretare Batman è è Christian Bale, mentre ad interpretare Joker è Heath Ledger. Michael Caine interpreta Alfred, mentre Gary Oldman è James Gordon. Aaron Eckhart interpreta Harvey Dent, mentre Maggie Gylllenhaal è Rachel. Morgan Freeman interpreta Lucius Fox, mentre Eric Roberts è Sal Maroni. Nestor Carbonell è Anthony Garcia, mentre Keith Szarabajka interpreta Gerard Stephens. Monique Gabriela Curnen è Anna Ramirez, Ron Dean è Michael Wuertz, Chin Han è Lau, Ritchie Coster è The Chechen, mentre Anthony Michael Hall è Mike Engel. Michael Jai White è Gambol, Joshua Harto è Coleman Reese.

Streaming

Dove vedere Il cavaliere oscuro? Il film viene trasmesso in prima serata domenica 20 dicembre 2020, ore 21:30, su Italia 1. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole vedere il film in streaming può farlo tramite MediasetPlay.

