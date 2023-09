Il cacciatore di ex: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, 8 settembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno, va in onda il film Il cacciatore di ex, pellicola del 2010 diretta da Andy Tennant, con protagonisti Gerard Butler e Jennifer Aniston. Di seguito la trama e il cast.

Trama

Il protagonista della vicenda è Milo Boyd (Gerard Butler), un ex poliziotto che si guadagna da vivere facendo il cacciatore di taglie. A causa delle sue scelte azzardate, Milo non è benvoluto dalle forze dell’ordine e i clienti non si fidano di lui. Finalmente, l’uomo ha la sua rivincita quando gli viene affidato il compito di catturare e consegnare alla giustizia la sua ex moglie, Nicole Hurley (Jennifer Aniston). La donna, infatti, ha deliberatamente deciso di non presentarsi in tribunale per rispondere alle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale.

Nicole, appassionata giornalista, ha preferito seguire una nuova pista su un misterioso caso di omicidio, mascherato da suicidio, e così facendo è diventata a tutti gli effetti una latitante. Milo e Nicole hanno alle spalle un travagliato matrimonio, finito bruscamente appena nove mesi dopo il fatidico sì, a causa delle forti divergenze caratteriali. L’uomo serba un profondo rancore e coglie immediatamente l’occasione per dare la caccia alla sua ex moglie.

Milo, tuttavia, non può immaginare che consegnare Nicole alla giustizia si rivelerà un’impresa ardua. Tra rocamboleschi inseguimenti, arresti e fughe, i due ex coniugi avranno modo di passare del tempo a stretto contatto e i vecchi sentimenti inizieranno a riaffiorare. Quando la verità sulle indagini della giornalista sarà svelata, Milo e Nicole si troveranno ad affrontare un nemico inaspettato e l’uomo dovrà scegliere se rischiare la propria vita per l’ex moglie o terminare la sua missione e ricevere il lauto compenso.

Il cacciatore di ex: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Gerard Butler, Jennifer Aniston, Christine Baranski, Cathy Moriarty, Jason Sudeikis, Natalie Morales, Siobhan Fallon, Daisy Tahan, Peter Greene, Liam Ferguson, Dorian Missick, Ruby Feliciano, Adam Rose, Joel Garland, Eric Zuckerman. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Gerard Butler: Milo Boyd

Jennifer Aniston: Nicole Hurley

Jason Sudeikis: Stewart

Adam Rose: Jimmy

Christine Baranski: Kitty Hurley

Dorian Missick: Bobby Jenkins

Peter Greene: Earl Mahler

Jeff Garlin: Sid

Siobhan Fallon Hogan: Teresa

Cathy Moriarty: Irene

Harry Zittel: Ragazzo del Pedicab

Christian Borle: Caddy

Amanda Dutton: Darla

Eddie J. Mitchell: Jonathan

Chris Haemmerle: Proprietario negozio tatuaggi

Streaming e tv

Dove vedere Il cacciatore di ex in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 settembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.