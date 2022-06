Il buongiorno del mattino: trama, cast, trailer, streaming del film su La7

Il buongiorno del mattino è il film in onda questa sera, sabato 4 giugno 2022, alle ore 21.15 su La7. Si tratta di una pellicola del 2010 diretta da Roger Michell. Tra i protagonisti troviamo Harrison Ford e Diane Keaton. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Il buongiorno del mattino? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

La produttrice di piccoli telegiornali locali Becky Fuller (Rachel McAdams) sta finalmente per realizzare il suo sogno: un lavoro nella grande città, assumendo le redini del programma d’informazione nazionale mattutino “Daybreak”, a New York. Ma già dal primo giorno il sogno minaccia di trasformarsi in un incubo. La giovane Becky possiede il coraggio, la determinazione e le capacità per arrivare al successo ma tra lei e la sua ascesa si contrappone un grande ostacolo: il leggendario Mike Pomeroy (Harrison Ford), l’eccentrico, presuntuoso e per nulla collaborativo conduttore del programma che rischia di diventare la sua maledizione o la sua unica speranza di capovolgere il destino del TG del mattino meno seguito d’America.

Arrivata al “Daybreak”, Becky capisce subito che persino il network ha rinunciato a risollevare le sorti dello sfortunato programma, noto per ingoiare e risputare anche i produttori più esperti prima del sorgere del nuovo giorno. Pur non avendo alcuna esperienza in materia di TG nazionali, Becky è determinata ad intraprendere un percorso diverso. Decide allora di tentare qualcosa di nuovo che, attraverso una spassosa battaglia di battute di spirito, fonde lo stile burbero e serioso dell’ex conduttore della sera Pomeroy con le cinguettanti battute e i modi divistici di Colleen Peck (Diane Keaton), da tempo conduttrice dell’edizione del TG del mattino. L’intera faccenda ha l’aria di trasformarsi in un vero disastro: i due ego si scontrano, Pomeroy si rifiuta di parlare di previsioni del tempo, di fornire notizie scandalistiche e, il Cielo non voglia, di occuparsi di cucina; Becky, da parte sua, lotta per salvare la sua reputazione, il suo posto di lavoro e la relazione appena iniziata – quella che mai avrebbe pensato di avere in tutta la vita – con un ex produttore (Patrick Wilson).

Il buongiorno del mattino: il cast del film

Tanti gli attori che prendono parte al film Il buongiorno del mattino, in onda su La7 questa sera. Su tutti Harrison Ford, Diane Keaton, Rachel McAdams, Patrick Wilson, 50 Cent, Jeff Goldblum, Liam Ferguson, Arden Myrin, Lloyd Banks, Vanessa Aspillaga, Reed Birney e Tony Yayo. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Rachel McAdams: Becky Fuller

Harrison Ford: Mike Pomeroy

Diane Keaton: Colleen Peck

Patrick Wilson: Adam Bennett

Jeff Goldblum: Jerry Barnes

John Pankow: Lenny Bergman

Patti D’Arbanville: madre di Becky

Ty Burrell: Paul McVee

Trailer

Vediamo ora il trailer del film Il buongiorno del mattino.

Streaming e tv

Dove vedere Il buongiorno del mattino in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – sabato 4 giugno 2022 – alle ore 21.15 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.