Il Borgo dei Borghi 2023, regolamento: come si vota

Come si vota (votare) per Il Borgo dei Borghi 2023, il programma di Rai 3 che decreterà il borgo più bello d’Italia di questa edizione? Qual è il regolamento? Il voto via internet è un servizio fornito e gestito dalla RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA in autonomia tecnica. Il voto potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

dalle ore 17.15 del giorno 12 marzo 2023 sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/ è pubblicata e resa raggiungibile una pagina di presentazione dei 20 (venti) borghi in concorso per il titolo “Il Borgo dei Borghi 2023”;

la pagina invita gli utenti a votare il proprio borgo preferito;

la classifica finale viene svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su RAI 3 domenica 9 aprile 2023.

La votazione viene chiusa domenica 26 marzo 2023 alle 23.59. Pertanto, successivamente alle ore 23.59 del 26 marzo 2023 non sara’ piu’ tecnicamente possibile esprimere il proprio voto.

Ogni Borgo è presentato sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/ mediante un video, versione ridotta di quello andato in onda nelle puntate del KILIMANGIARO – stagione 2022-2023, attraverso la visualizzazione di una foto e mediante un breve testo descrittivo.

Gli utenti possono votare, nel periodo compreso dal 12 marzo 2023 al 26 marzo 2023, una sola volta al giorno esprimendo una sola preferenza sulle 20 opzioni di voto disponibili corrispondenti a ciascun Borgo in gara . Qualora l’utente che ha già espresso il voto tentasse nella stessa giornata di votare nuovamente il sistema informatico lo riconoscerà e non gli permetterà di rilasciare il voto aggiuntivo. Sono accettati dal sistema unicamente i voti pervenuti entro le ore 23.59 GMT del giorno 26 marzo 2023. Il voto via rete è gratuito.

Come verrà eletto Il Borgo dei Borghi vincitore dell’edizione 2023? Il vincitore sarà decretato sommando l’esito delle votazioni online e quelle della Giuria degli esperti. Ogni singolo Esperto può esprimere nell’arco dell’intera durata della gara una sola “preferenza” a favore di un Borgo: questa preferenza corrisponde a un bonus del 33,3 per cento che andrà sommato al risultato in percentuale conseguito dal medesimo borgo attraverso il voto espresso dal pubblico via web.

STREAMING E TV

Abbiamo visto come si vota (votare) per Il Borgo dei Borghi 2023, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 9 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.