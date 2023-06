I migliori dei migliori anni 2023: le anticipazioni (cast e ospiti) dell’ultima puntata, 3 giugno

I migliori dei migliori anni è la puntata Best of de I migliori anni in onda questa sera, 3 giugno 2023, nell’ultimo appuntamento con il programma di Carlo Conti. Sarà dunque un’occasione per rivedere i momenti più belli e gli ospiti più incredibili di questa nona edizione. Molti gli ospiti che hanno segnato queste puntate, come i Pooh, Marco Masini, i Ricchi e Poveri, Patty Pravo e molti altri. Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Gli ospiti delle varie puntate de I migliori anni 2023 non sono stati più invitati dal conduttore per fare delle classiche interviste ’seduti’, ma sono coinvolti in diverse rubriche, che avranno tutte a che fare con la musica. Nel Juke-Box, Carlo Conti dialogherà con i cantanti attraverso i loro pezzi più famosi. Nella Hit Parade gli artisti scopriranno i loro successi più votati dal pubblico. Nella My List sarà, invece, un personaggio famoso a raccontarsi con le sue canzoni del cuore.

