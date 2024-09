I Leoni di Sicilia: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 24 settembre

Questa sera, martedì 24 settembre 2024, alle ore 21,30 va in onda la terza puntata de I Leoni di Sicilia, la serie di successo ambientata nella Sicilia dell’Ottocento e diretta da Paolo Genovese, che dopo l’ottima accoglienza di pubblico e critica su Disney+ arriva in chiaro su Rai 1 in prima serata. La serie è composta in tutto da quattro puntate, e per ognuna vengono trasmessi due episodi. Ma quali sono le anticipazioni, la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Vincenzo sceglie di ufficializzare la sua relazione con Giulia, chiedendole di sposarlo. La giovane Portalupi accetterà di unirsi in matrimonio con il padre delle sue figlie e i due saranno ben lieti di organizzare le loro nozze. Il grande evento dovrà essere rimandato a causa della grave epidemia di colera che colpirà Palermo.

Florio, in allarme per la situazione venutasi a creare, deciderà di far partire la sua famiglia per la casa al mare. Giuseppina e Giulia avranno modo di trascorrere del tempo insieme e non mancheranno certo gli scontri. Vincenzo sceglierà di rimanere a Palermo per seguire personalmente gli affari, correndo il rischio di contagiarsi. Il colera genererà sempre maggiori danni, provocando una forte crisi economica. I Borbone, inoltre, bloccheranno le navi impedendo ogni scambio e approvvigionamento.

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per la narrazione di eventi storici di grande rilevanza, come i moti del 1848. Giulia sarà dalla parte dei dissidenti e vorrà accorrere in loro aiuto. Il marito, invece, ancora una volta metterà al primo posto la sua famiglia, cercando di proteggerla. Florio, tuttavia, deciderà di portare avanti la rivoluzione, apparendo come un eroe agli occhi della moglie. I Borbone non saranno della stessa opinione, ritenendolo un traditore.

I Leoni di Sicilia: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de I Leoni di Sicilia, ma qual è il cast? La serie è interpretata da Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio, Miriam Leone in quello di Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia in quello di Ignazio Florio, Ester Pantano nel ruolo di Giuseppina giovane e Adele Cammarata in quello di Giovanna D’Ondes. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Michele Riondino: Vincenzo Florio

Miriam Leone: Giulia Portalupi

Donatella Finocchiaro: Giuseppina Saffiotti (adulta)

Vinicio Marchioni: Paolo Florio

Paolo Briguglia: Ignazio Florio

Ester Pantano: Giuseppina Saffiotti (giovane)

Claudia Pandolfi: duchessa Spadafora

Eduardo Scarpetta:Â Ignazio Florio

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming I Leoni di Sicilia? Appuntamento su Rai 1 per quattro settimane a partire dal 10 settembre 2024 alle ore 21.30. La serie è disponibile on demand su RaiPlay o su Disney+.