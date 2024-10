I Leoni di Sicilia: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 1 ottobre

Questa sera, martedì 1 ottobre 2024, alle ore 21,30 va in onda la quarta puntata de I Leoni di Sicilia, la serie di successo ambientata nella Sicilia dell’Ottocento e diretta da Paolo Genovese, che dopo l’ottima accoglienza di pubblico e critica su Disney+ arriva in chiaro su Rai 1 in prima serata. La serie è composta in tutto da quattro puntate, e per ognuna vengono trasmessi due episodi. Ma quali sono le anticipazioni, la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Vincenzo sarà ancora ossessionato dalla ricerca di un titolo nobiliare per i Florio e vorrebbe che sua figlia spossare il Principe di Torre Bruna. Angela, però, non sarà dello stesso parere, dato che ha perso la testa per Luigi De Pace, appartenente a una famiglia umile, senza alcun titolo nobiliare e più povera dei Florio.

Intanto Giuseppe Garibaldi si appresterà a raggiungere la Sicilia. Vincenzo metterà a disposizione del Re la sua flotta però, subito dopo, farà fabbricare dei cannoni per i rivoluzionari. Ignazio intraprenderà una relazione con la francese Camille, ma dovrà fare i conti con le pressioni di suo padre Vincenzo, che non accetterà questa relazione.

Il padre, che dovrà cedergli le sue aziende, vorrà che Ignazio sposi una ragazza nobile: la baronessina Giovanna d’Ondes. Ignazio sarà costretto a mettere da parte il suo sogno d’amore con Camille: malgrado il sentimento che nutre nei confronti della ragazza, deve convolare a nozze con la baronessina. In questo modo Vincenzo finirà per condannare suo figlio Ignazio all’infelicità, tanto che Giulia lascerà la Sicilia per trasferirsi in Francia da sua figlia, avendo ormai perso la fiducia in suo marito.

I Leoni di Sicilia: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata de I Leoni di Sicilia, ma qual è il cast? La serie è interpretata da Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio, Miriam Leone in quello di Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia in quello di Ignazio Florio, Ester Pantano nel ruolo di Giuseppina giovane e Adele Cammarata in quello di Giovanna D’Ondes. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming I Leoni di Sicilia? Appuntamento su Rai 1 per quattro settimane a partire dal 10 settembre 2024 alle ore 21.30. La serie è disponibile on demand su RaiPlay o su Disney+.