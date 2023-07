I guardiani del destino: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, venerdì 28 luglio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film I guardiani del destino, pellicola del 2011 diretta da George Nolfi, con Emily Blunt e Matt Damon. Ma qual è la trama e il cast del film? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film scritto e diretto da George Nolfi, vede protagonista David Norris (Matt Damon), uomo brillante candidato come senatore per lo Stato di New York. La sua carriera è costellata di traguardi: è stato uno studente encomiabile e un ottimo giocatore di basket della Fordham University. Nonostante l’uomo sia tra i favoriti nei sondaggi elettorali, non riesce a vincere le elezioni per colpa di una foto compromettente apparsa su un tabloid.

Un giorno David incontra Elise Sellas (Emily Blunt), una bellissima ballerina di talento. Nei giorni seguenti fa di tutto per rivederla ma sembra quasi che qualcosa glielo voglia impedire: l’uomo si accorge di strani eventi che si frappongono tra lui e la donna, come se dall’alto qualcuno muovesse i fili. E ha ragione: David scopre infatti che esistono dei piani del destino stabiliti da parte di un Presidente, che vengono fatti rispettare da guardiani che possono cambiare il corso degli eventi. L’uomo non vuole arrendersi e rinunciare alla donna che sente di amare profondamente. Così, mettendo a repentaglio la sua vita e la sua carriera, decide di sfidare i guardiani per scrivere lui stesso il proprio destino…

I guardiani del destino: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Emily Blunt, Matt Damon, Anthony Mackie, Daniel Dae Kim, Terence Stamp, John Slattery, Shohreh Aghdashloo, Michael Kelly, Liam Ferguson, Anthony Ruivivar, David Alan Basche, Purva Bedi, Shane McRae. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Matt Damon: David Norris

Emily Blunt: Elise Sellas

Anthony Mackie: Harry Mitchell

John Slattery: Richardson

Terence Stamp: Thompson

Michael Kelly: Charlie Traynor

Anthony Ruivivar: McCrady

Donnie Keshawarz: Donaldson

Shane McRae: Adrian Troussart

