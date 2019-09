I Fantastici 4: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1

I Fantastici 4: trama, cast, trailer e dove vedere in tv e in streaming del film di stasera su Italia 1

Gli amanti dei supereroi sapranno cosa guardare in tv stasera, mercoledì 18 settembre 2019: su Italia 1, infatti, va in onda il film I Fantastici 4, pellicola del 2005 diretta da Tim Story. Si tratta del primo film con protagonista il team di supereroi più longevo della Marvel.

Al centro del film quattro personaggi, scaturiti dalla florida penna di Stan Lee e disegnati da Jack Kirby nel 1961, che acquisiscono poteri sovrumani dopo essere stati colpiti da un fascio radiattivo cosmico. Se il fumetto è stato alla base dei grandi successi della casa Marvel, lo stesso non si può dire del film, accolto con molta freddezza dalla critica.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su I Fantastici 4, dalla trama al cast, passando per il trailer ufficiale e le informazioni su dove vederlo in streaming.

I Fantastici 4, la trama del film

Il film racconta la storia di Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm e Ben Grimm, quattro scienziati la cui vita viene improvvisamente sconvolta da una trasformazione dovuta a una serie di radiazioni cosmiche che colpiscono i loro corpi, cambiandone per sempre i connotati.

I quattro, infatti, lavorano al lancio di un razzo cosmico nello spazio. Ma qualcosa va storto, così all’improvviso diventano dei veri e propri supereroi: Reed è Mister Fantastic, capace di allungare il suo corpo a dismisura; Susan è la Donna invisibile, in grado di mimetizzarsi e sparire alla vista del nemico; Johnny è la Torcia Umana, capace di infiammare il suo corpo e volare; Ben invece è La Cosa, forse il più particolare dei supereroi della storia. La Cosa ha infatti un aspetto orribile e una forza sovrumana.

Insieme a loro, viene mutato anche il megalomane Victor Von Doom. Così, i Fantastici 4 si ritroveranno a dover imparare in fretta a controllare e utilizzare le loro nuove abilità, ma allo stesso tempo dovranno difenderci e difendere la terra dalla sete di potere di Von Doom.

I Fantastici 4, il cast completo

Di seguito, il cast completo del film di stasera su Rai 2:

Ioan Gruffudd – Reed Richards/Mister Fantastic

Jessica Alba – Susan “Sue” Storm/Donna invisibile

Chris Evans – Johnny Storm/La Torcia Umana

Michael Chiklis – Ben Grimm/La Cosa

Julian McMahon – Victor Von Doom/Dottor Destino

Kerry Washington – Alicia Masters

Hamish Linklater – Leonard

Michael Kopsa – Ned Cecil

Maria Menounos – infermiera

Laurie Holden – Debbie

David Parker – Ernie

Kevin McNulty – Jimmy O’Hoolihan

Stan Lee – Willie Lumpkin

I Fantastici 4, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film I Fantastici 4, in onda stasera su Italia 1:

I Fantastici 4, dove vedere in tv e in streaming il film

Dove vedere I Fantastici 4 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 18 settembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming I Fantastici 4 grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming