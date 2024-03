I due superpiedi quasi piatti: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 23 marzo 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda I due superpiedi quasi piatti, film del 1977 diretto da E.B. Clucher. È il nono dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill.

Trama

Wilbur e Matt sono due disoccupati che, nell’assolata Miami, si incontrano casualmente mentre cercano invano di sbarcare il lunario. I due, entrambi frustrati, provano a dare una svolta alle loro vite tentando una rapina. Tutto sembra essere pianificato nei minimi dettagli, ma il giorno del colpo sbagliano indirizzo ritrovandosi, ironia della sorte, in una stazione di polizia: per non destare sospetti, sono costretti controvoglia ad arruolarsi. Vista la situazione, Wilbur e Matt tentano in tutti i modi di farsi cacciare, invano, dal duro corso di addestramento dove il severo e arcigno capitano McBride prende a benvolere il furbo Matt, mentre mal sopporta Wilbur. Contro ogni pronostico, col tempo i due finiscono per diventare due validi poliziotti che, nonostante dei modi decisamente poco ortodossi, riescono a risolvere un misterioso caso di omicidio e a incastrare una banda di trafficanti di stupefacenti a esso collegata.

I due superpiedi quasi piatti: il cast del film

Abbiamo visto la trama de I due superpiedi quasi piatti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Terence Hill: Matt Kirby

Bud Spencer: Wilbur Walsh

David Huddleston: capitano McBride

Luciano Catenacci: Fred Clyne, il capo

Riccardo Pizzuti: lo sfregiato

Jill Flanter: Galina Kocilova

April Clough: Angie Crawford

Emilio Delle Piane: Pierre, il maggiordomo

Laura Gemser: Susy Lee

Claudio Ruffini: picchiatore

Ezio Marano: teppista al bar

Luciano Rossi: “Geronimo”

Luigi Casellato: barista

Vincenzo Maggio: spacciatore

Alex Edlin: uomo di “Geronimo”

Aldo Canti: uomo di “Geronimo”

Aaron Heyman: procuratore generale

Edy Biagetti: vicegovernatore

Roberto Messina: uomo di Fred

Pietro Torrisi: uomo di Fred

Franco Ukmar: uomo di Fred

Fortunato Arena: custode del bowling

Robert Banci: un infermiere

