I Delitti del BarLume – A bocce ferme: trama, cast, trailer e streaming su Sky

Questa sera, lunedì 24 gennaio 2022, su Sky Cinema Uno dalle 21.15 va in onda il film I Delitti del BarLume – Compro Oro, nuovo episodio della serie giunta alla nona stagione, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. La serie, dopo le storie ambientate nel lockdown, mostra la normalità della vita con la mascherina, da tenere negli ambienti chiusi o da togliere solo prima di sedersi al tavolo. Non solo perché ci sarà anche un riferimento agli Europei appena vinti. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming l’episodio Compro Oro de I Delitti del BarLume? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

A Pineta le sorprese non mancano mai, neanche quando uno è ormai morto e sepolto. È il caso di Alberto Corradi, imprenditore farmaceutico appena deceduto per un tumore, che nel suo mento ha lasciato scritto di aver ucciso il padre adottivo, Camillo Luraschi, morto sei anni prima per un incidente domestico. Ma i vecchini si ricordano che il giorno dell’omicidio il Corradi era con loro a festeggiare il settantesimo di Pilade (Atos Davini). Si è autodenunciato per screditare il figlio che vuole candidarsi in politica con la destra, lui che era sempre stato di sinistra non lo poteva sopportare. Ma chi è stato allora? Al Commissario Fusco (Lucia Mascino) tocca avviare le indagini comunque, il corpo di Luraschi viene riesumato e dall’autopsia viene fuori che oltre al colpo provocato dalla caduta, ce n’è un altro causato da un oggetto contundente.

I Delitti del BarLume – Compro Oro: il cast del film

In questo nuovo episodio della popolare serie Sky Original tornano gli storici personaggi che hanno reso famoso il BarLume: Filippo Timi veste ancora i panni del barista investigatore Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, i “vecchini” Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo),mentre Enrica Guidi è la barista Tizi, Stefano Fresi è Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo e Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, truffaldino assicuratore di origini venete.

Streaming e tv

Dove vedere I Delitti del BarLume – Compro Oro? Il nuovo episodio va in onda in prima TV lunedì 24 gennaio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite e anche on demand su Sky e NOW.