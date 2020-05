Hunger Games, La ragazza di fuoco: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, giovedì 14 maggio 2020, va in onda su Italia 1 il secondo capitolo dell’amatissima saga di Hunger Games, La ragazza di fuoco (in inglese Catching Fire). Datato 2013, il film è diretto da Francis Lawrence e vede protagonista ancora una volta Jennifer Lawrence, nelle vesti della coraggiosa Katniss. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Suzanne Collins e riprende da dove era stata interrotta la narrazione del primo film. Vediamo qual è la trama de La ragazza di fuoco, il cast e lo streaming.

Hunger Games, La ragazza di fuoco: la trama

Il secondo film di Hunger Games riparte da dove avevamo lasciato i nostri vittoriosi eroi. Una volta vinti gli Hunger Games in coppia, Peeta e Katniss devono continuare a fingersi eternamente innamorati perché il presidente Snow li tiene d’occhio. Haymitch consiglia alla ragazza di reggere la sceneggiata all’insaputa di Peeta, per rendere almeno uno dei due genuino, anche perché Snow è stato chiaro: Katniss deve fare di tutto per debellare la nuova ondata di ribelli. Panem guarda a loro due come un simbolo di speranza, intanto la rivolta prende sempre più piede, soprattutto quando i due partono per il Tour della Vittoria e girovagano per tutti i distretti. Per accattivarsi il bene del pubblico, Katniss e Peeta annunciano persino le loro nozze prima di far ritorno al proprio distretto. Quando poi scoprono che i Pacificatori stanno seminando terrore tra la popolazione, Katniss agisce senza pensare e salva Gale. Snow in quel momento decide di ucciderla e organizza un’edizione della memoria degli Hunger Games studiata appositamente per metterla in difficoltà.

Ogni 25 anni, Panem organizza i giochi della memoria e costringe gli ex campioni a tornare nell’arena. Katniss è l’unica donna ancora in vita del Distretto 12 e deve tornare in arena. Con lei anche Peeta. Haymitch allora consiglia ai ragazzi di farsi delle alleanze sul campo per trovare una via di fuga, mentre il resto del mondo fomenta la ribellione.

Hunger Games, La ragazza di fuoco, il cast

Nel cast vediamo qualche new entry. Partiamo dai volti che già conosciamo: Jennifer Lawrence torna a interpretare l’intrepida Katniss Everdeen. Al suo fianco rivedremo Peeta Mellark interpretato da Josh Hutcherson. Gale invece è interpretato da Liam Hemsworth. Haymitch è interpretato da Woody Harrelson, mentre Effie Trinket è Elizabeth Banks. Lenny Kravitz interpreta Cinna, Plutarch invece è Philip Seymour Hoffman. E ancora vediamo Beetee interpretato da Jeffrey Wright, Caesar Flickerman è Stanley Tucci, il presidente Coriolanus Snow è Donald Sutherland.

Hunger Games, La ragazza di fuoco, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere il film in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 14 maggio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

