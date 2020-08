Hudson e Rex: anticipazioni e trama degli episodi di oggi, 20 agosto

Questa sera, 20 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda un nuovo doppio episodio della serie tv Hudson e Rex con John Reardon, Mayko Nguyen, Kevin Hanchard, Justin Kelly. Ma qual è la trama dei due episodi di oggi? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio intitolato “Acqua assassina”, viene commesso un delitto in uno stabilimento di imbottigliamento dell’acqua. La vittima è un attivista della tribù dei nativi locali, noto per le sue proteste. La prima ad essere sospettata è la ragazza che risulta scomparsa dalla notte dell’omicidio, ma le cose sono molto più complicate di così. Charlie riesce a rintracciarla in una casa nel bosco, proco prima che qualcuno attenti alla sua vita.

Nel secondo episodio intitolato “In fuga dal passato”, Nelson ha dei diamanti da vendere, ma la donna che deve comprarli cerca di ucciderlo. Ferito torna a casa e il figlio chiama i soccorsi, anche se lui non vuole. Presto si scopre che l’uomo è ricercato da venti anni per furto di diamanti e per l’omicidio del suo complice. Nelson si dichiara innocente, ma la donna che ha cercato di ucciderlo non ci crede, perché è la figlia del complice morto e vuole vendetta.

Cast

Abbiamo visto la trama degli episodi di oggi di Hudson e Rex, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

John Reardon: detective Charlie Hudson

Mayko Nguyen: Sarah Truong

Kevin Hanchard: sovrintendente Joseph Donovan

Justin Kelly: Jesse Mills

Raven Dauda: sergente Jan Renley (st. 1)

Doppiatori italiani

Stefano Crescentini: detective Charlie Hudson

Emanuela Damasio: Sarah Truong

Riccardo Scarafoni: sovrintendente Joseph Donovan

Flavio Aquilone: Jesse Mills

L’appuntamento con Hudson e Rex è per stasera, 20 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 o RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere: trama, cast e streaming del film L’uomo che cavalcava nel buio: la trama del film con Terence Hill Zelig stasera 20 agosto su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: comici e anticipazioni