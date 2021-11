Hard Night Falling – Una notte per morire: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 4 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Hard Night Falling – Una notte per morire, film del 2019 diretto da Giorgio Bruno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Goro, un genio del crimine, complotta per rubare un enorme quantitativo d’oro alla famiglia Rossini. All’insaputa di Goro e della sua squadra di soldati di fortuna, uno degli ospiti di Rossini è un agente straniero altamente qualificato che combatte per salvare non solo gli ostaggi e l’oro ma anche la sua famiglia in pericolo.

Hard Night Falling – Una notte per morire: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Hard Night Falling – Una notte per morire, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Dolph Lundgren

Natalie Burn

Hal Yamanouchi

Andrea Scarduzio

Sinne Mutsaers

Mario Opinato

Yoon C. Joyce

Kai Portman

Streaming e tv

Dove vedere Hard Night Falling – Una notte per morire in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.