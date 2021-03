Halloween: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 3 marzo 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Halloween, film del 2018 co-scritto e diretto da David Gordon Green. Undicesimo capitolo della serie horror dedicata a Halloween, è un sequel diretto di Halloween – La notte delle streghe del 1978, pertanto ignora tutti gli eventi narrati nei sèguiti successivi alla pellicola originale, remake e reboot compresi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quarant’anni dopo gli omicidi del 1978 a Haddonfield (Illinois, Stati Uniti), i giornalisti Aaron Korey e Dana Haines si recano allo Smith’s Grove Sanitarium per conoscere Michael Myers, che venne catturato dopo essere stato ferito da sei colpi di pistola, cadendo giù dal balcone. Il dott. Ranbir Sartain li informa che Michael è in grado di parlare, ma ha scelto di non farlo. Aaron non riesce a convincere Michael a parlare, anche dopo aver tirato fuori la maschera che indossava. Aaron e Dana si dirigono poi alla casa pesantemente sorvegliata di Laurie Strode per intervistarla, poiché è l’unica sopravvissuta di quella carneficina. Ha trascorso gli ultimi quarant’anni per prepararsi al ritorno di Michael. Da allora Laurie ha avuto due matrimoni falliti ed ha persino perso la custodia di sua figlia Karen. Aaron e Dana intendono fare luce su quanto successo quella notte maledetta e le chiedono di andare con loro nel tentativo finale di far parlare Michael prima che lo trasferiscano in un carcere di massima sicurezza. Laurie si rifiuta e li manda via, pur avendo preso i soldi dell’intervista.

Halloween: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Halloween, ma qual è il cast del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori:

Jamie Lee Curtis: Laurie Strode

Judy Greer: Karen Nelson, nata Strode

Andi Matichak: Allyson Nelson

Will Patton: Frank Hawkins

Virginia Gardner: Vicky

Nick Castle e James Jude Courtney: Michael Myers

Haluk Bilginer: dott. Ranbir Sartain

Jefferson Hall: Aaron Korey

Rhian Rees: Dana Haines

Toby Huss: Ray Nelson

Dylan Arnold: Cameron Elam

Miles Robbins: Dave

Drew Scheid: Oscar

Jibrail Nantambu: Julian Morrisey

Omar Dorsey: Sceriffo Barker

Brien Gregorie: padre

Streaming e tv

Dove vedere Halloween in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – mercoledì 3 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

