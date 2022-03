“Mi viene da piangere, non ha capito niente di quello che ho detto”: scontro Orsini-Calabresi a Piazzapulita | VIDEO

Scontro a PiazzaPulita tra il professore della Luiss Alessandro Orsini e l’ex direttore di Repubblica Mario Calabresi. “A me viene da piangere, perché lei non ha capito niente di quello che ho detto”, dice il sociologo epurato dalla Rai per “ragioni di opportunità” dopo aver espresso opinioni ritenute filo-russe. “Le assicuro che tanta gente non l’ha capita”, replica Calabresi.