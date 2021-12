Guardiani della Galassia Vol. 2: trama, cast e streaming del film

Stasera, 8 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Guardiani della Galassia Vol 2, film del 2017 scritto e diretto da James Gunn. Basato sugli omonimi personaggi dei fumetti Marvel Comics, il film è il sequel di Guardiani della Galassia (2014) e la quindicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe, ed è prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1980, Meredith Quill e il suo fidanzato fanno un’escursione nei boschi del Missouri, dove lui pianta un seme alieno nel terreno. Trentaquattro anni dopo, i Guardiani della Galassia – Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Baby Groot – vengono ingaggiati dai Sovereign per difendere delle preziose batterie da un mostro inter-dimensionale. Completato il lavoro, i Guardiani si recano da Ayesha, regina dei Sovereign, per ricevere la loro ricompensa: Nebula, catturata dai Sovereign qualche mese dopo la battaglia di Xandar. I Guardiani partono a bordo della Milano, ma vengono attaccati dai Sovereign poiché Rocket ha rubato alcune delle batterie. Precipitano sul pianeta Berhert, mentre un misterioso essere a bordo di un’astronave distrugge la flotta che li insegue, per poi incontrare i Guardiani rivelando di essere Ego, il padre di Peter, il quale invita il figlio, accompagnato da Gamora e Drax, sul suo pianeta, lasciando Rocket e Groot a riparare l’astronave e a tenere prigioniera Nebula. Nel frattempo Yondu Udonta, radiato dai Ravager per aver trafficato bambini, viene incaricato da Ayesha di catturare i Guardiani.

Guardiani della Galassia Vol 2: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Guardiani della Galassia Vol 2, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Pratt: Peter Quill / Star-Lord

Zoe Saldana: Gamora

Dave Bautista: Drax il Distruttore

Michael Rooker: Yondu Udonta

Karen Gillan: Nebula

Pom Klementieff: Mantis

Elizabeth Debicki: Ayesha

Chris Sullivan: Taserface

Sean Gunn: Kraglin

Sylvester Stallone: Stakar Ogord

Kurt Russell: Ego

Streaming e tv

Dove vedere Guardiani della Galassia Vol 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 8 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.