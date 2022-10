Greenland: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 30 ottobre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Greenland, film statunitense del 2020 diretto da Ric Roman Waugh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Atlanta. John Garrity è un imprenditore edile che abita insieme a sua moglie Allison e a suo figlio Nathan, affetto da diabete. Un giorno John riceve una chiamata nella quale gli viene riferito che insieme a Allison e Nathan è stato scelto per raggiungere un aeroporto militare e volare verso un rifugio segreto per salvarsi da una possibile catastrofe. Nel frattempo gli invitati sono a casa di John davanti alla TV che in diretta mostra una cometa chiamata Clarke. Il frammento di cometa, che si credeva dovesse cadere nell’Oceano Atlantico al largo delle Bermuda, alla fine si schianta sulla Florida, mentre la città di Atlanta viene investita da un’onda d’urto. Quando John riceve di nuovo il messaggio di allerta, viene indicata la Robins Air Force Base, per cui assieme alla donna e al bambino raggiunge l’aeroporto militare per prendere un volo che li porterà in un posto sicuro. Ma John viene a sapere che il frammento che ha impattato sulla Florida non era l’unico, ne arriveranno altri che piomberanno sulla terra a breve. Alcuni frammenti causeranno danni minimi, ma altri distruggeranno intere città, come è accaduto a Bogotà, in Colombia. A preoccupare gli scienziati e la NASA è un frammento più grande che impatterà sulla Terra in 48 ore, in grado di distruggere il pianeta e provocare un’estinzione di massa a livello globale. Secondo gli esperti, esiste una soluzione chiamata la fine del mondo.

Greenland: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Greenland, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gerard Butler: John Garrity

Morena Baccarin: Allison Garrity

Roger Dale Floyd: Nathan Garrity

Scott Glenn: Dale

David Denman: Ralph Vento

Hope Davis: Judy Vento

Andrew Bachelor: Colin

Gary Weeks: Ed Pruitt

Tracey Bonner: Peggy Pruitt

Claire Bronson: Debra Jones

Madison Johnson: Ellie Jones

Merrin Dungey: maggiore Breen

