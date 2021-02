Grande Fratello Vip, il fratello di Dayane Mello Lucas morto in un incidente | Cause morte

Lucas Mello è il fratello di Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip, scomparso a soli 27 anni in un incidente stradale. Una notizia che ovviamente ha sconvolto Dayane e tutti gli inquilini presenti nella Casa. Un grave lutto familiare, ma a causa del Covid e dell’impossibilità di rientrare in Brasile in tempi brevi, Dayane ha deciso di rimanere regolarmente in gioco. Grande la solidarietà da parte degli altri concorrenti, che addirittura avrebbero voluto uscire dalla Casa per darle automaticamente la vittoria del reality. Ma come è morto Lucas Mello? Quali sono state le cause dell’incidente?

La decisione di Dayane Mello di rimanere al Grande Fratello Vip nonostante la morte del fratello ha suscitato forti polemiche. In ogni caso la produzione le ha permesso di assistere alla veglia funebre in videochiamata. Un gesto insolito che ha dato a Dayane la possibilità di ultimo saluto al fratello scomparso, anche se solo tramite un video.

La dinamica e le cause dell’incidente

Intanto dal Brasile arrivano ulteriori dettagli sulla morte di Lucas Mello in un incidente stradale. Secondo le informazioni pervenute della Polizia Stradale Federale, l’incidente è avvenuto intorno alle 22:45 di martedì sera, quando l’auto su cui si trovava Lucas avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe schiantata nella parte anteriore con un camion, sull’autostrada che collega Lontras a Rio do Sul, al Km 128. Lucas sarebbe morto sul colpo e pare fosse solo nel veicolo, differentemente da quanto riportato, in un primo momento, da Dayane ai suoi compagni in Casa. Il camionista, un uomo di 55 anni che non è risultato ubriaco al test con l’etilometro, non ha riportato ferite. L’autostrada è rimasta chiusa per almeno tre ore, poiché il camion ostruiva il passaggio. Di questo drammatico incidente si parlerà senz’altro nella puntata di oggi – 5 febbraio 2021 – del Grande Fratello Vip.

