Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è stato squalificato: cosa è successo

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento.

Ma cosa è successo esattamente? Cosa ha fatto Daniele Del Moro? I comportamenti che lo hanno portato alla squalifica riguardano il trattamento riservato a Oriana Marzoli nelle ultime ore, finiti in alcune clip che hanno fatto il giro sui social, aprendo di nuovo la questione sui toni che sta assumendo il programma.

Nei video in questione si vede Daniele Dal Moro afferrare per il collo Oriana Marzoli, con la quale ha una storia ambigua da diversi mesi. L’ambiguità del loro rapporto è derivata soprattutto dalla mancata posizione del ragazzo veneto in tutta la storia. Attrazione ma con un freno a mano che non ha mai consentito ai sentimenti di esprimersi come volevano, arrivando ad accuse accese su rapporti mai consumati e dubbi sulla sincerità dell’attrazione stessa.

Daniele Dal Moro più volte ha reagito male durante la diretta, accusando Oriana di infamarlo e farlo apparire come ‘uno strano’. I due sono arrivati più volte ai ferri corti, finché oggi l’ennesimo comportamento fuori controllo ha costretto gli autori a dare un taglio netto. Squalificato.