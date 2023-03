Grande Fratello Vip 2022-2023, finalisti: ecco chi si giocherà la vittoria finale

Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip 2022-2023 che si giocheranno la vittoria nella finale su Canale 5? I primi tre finalisti di questa edizione sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. A loro stasera, 27 marzo, nel corso della semifinale si aggiungeranno (salvo sorprese) altre due concorrenti. Si tratta di… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Quando c’è la finale

Quando va in onda la finale del Grande Fratello Vip 2022-2023 su Canale 5? La finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini è prevista per il prossimo lunedì 3 aprile 2023 alle ore 21,45. I concorrenti in finale saranno cinque, per cui al momento ne mancano ancora due. Questi saranno decisi nelle prossime ore.

Come si vota

Abbiamo visto i finalisti del Grande Fratello Vip 2022-2023, ma come si vota per i concorrenti? Ogni settimana il pubblico è chiamato a decidere chi deve restare e chi deve abbandonare la casa del GFVip 7 scegliendo chi eliminare tra i nominati. Per farlo ci saranno diverse modalità diverse. Vediamo i 4 canali per votare: