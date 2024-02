Grande Fratello, malore per Giuseppe Garibaldi: come sta

Momenti di paura per i concorrenti del Grande Fratello. Nella serata di ieri, 2 febbraio, Giuseppe Garibaldi, bidello calabrese, si è improvvisamente sentito male, tanto da far preoccupare gli altri concorrenti della Casa, che sono subito accorsi per vedere cosa stesse succedendo. Sembra che Garibaldi sia stato colto da un malore mentre si trovava in bagno.

Dalle immagini che circolano sui social si vede un improvviso fuggi fuggi dei concorrenti, con Anita che avverte “Chiamate il GF!”. Si sente anche Marco Maddaloni dire: “Non toccategli il cuore”. Sembra che la produzione del reality abbia fatto intervenire prontamente un’ambulanza, per trasportarlo in un vicino ospedale per accertamenti. Il Gf non ha ancora comunicato quali siano le condizioni di Giuseppe.

Sembra che Garibaldi non avesse manifestato particolari sintomi nei giorni precedenti e tutti, dagli inquilini al pubblico che li segue da mesi, sono in attesa di avere notizie sul 30enne calabrese. La speranza di tutti è che possa riprendersi presto e tornare nella casa. Intanto pochi minuti fa a rassicurare i fan è stata la pagina ufficiale Instagram del ragazzo, che ha scritto in un messaggio: “Sta bene, è sotto osservazione”.