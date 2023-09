Grande Fratello 2023-2024: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per il Grande Fratello 2023-2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale che potrebbe avvenire intorno a fine febbraio/inizio marzo 2024. Le ultime edizioni del reality sono state extralarge e sono durate da settembre fino a fine inverno/inizio primavera dell’anno successivo. Anche questa edizione potrebbe quindi avere la stessa durata, ma molto dipenderà dal responso del pubblico. Durante la stagione tv andranno in onda due puntate settimanali (salvo possibili cambiamenti di palinsesto): uno al lunedì ed uno al venerdì (quest’ultimo, però, potrebbe cambiare collocazione nel corso dei mesi).

Durata

Ma quanto dura ogni puntata del Grande Fratello 2023-2024? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,45 alle ore 01,50 (circa). La durata complessiva di ogni puntata, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 4 ore.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per il Grande Fratello 2023-2024, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Sono numerose le modalità per seguire le vicissitudini dei concorrenti del programma. Il principale è su Canale 5 con due appuntamenti settimanali: il lunedì ed il venerdì. È inoltre possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt) e su La5 (canale 30 del ddt), con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 12:30 e 19:10 e dal lunedì alla domenica all’01:00 di notte). Non mancano le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 e in diretta nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13:00). Ma non finisce qui: è possibile vedere il Grande Fratello 2023-2024 anche in live streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale, inoltre, torna Gf Party, lo show live streaming, condotto quest’anno da Annie Mazzola e Andrea Dainetti.