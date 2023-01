Gran Torino: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 7 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Gran Torino è un film del 2008 diretto e interpretato da Clint Eastwood. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il polaccoamericano Walt Kowalski è un reduce della guerra di Corea, dove ha prestato servizio nella 1ª Divisione di cavalleria. L’inizio del film mostra il funerale della moglie. Rimasto vedovo dopo cinquant’anni di matrimonio, in pensione dopo aver lavorato per tutta la vita come operaio alla Ford, egli trascorre la sua esistenza, semplice e metodica, nel quartiere popolare di Highland Park, nella periferia di Detroit. Uno dei suoi passatempi è prendersi cura dell’auto che custodisce gelosamente nel garage, una Ford Gran Torino del 1972, tenuta in perfette condizioni.

Kowalski è uno dei pochi bianchi rimasti nel suo quartiere, dove stanno arrivando sempre più immigrati asiatici, di etnia Hmong, una popolazione costretta a emigrare in massa negli Stati Uniti proprio per l’appoggio dato agli americani durante la guerra del Vietnam. In particolare, ha cattivi rapporti con la famiglia Hmong della casa accanto alla sua, di cui fanno parte i giovani Thao e Sue, fratello e sorella, la loro madre e la loro nonna. Cova una sorta di disprezzo e razzismo per il diverso, in particolare proprio per gli asiatici, risultato del suo acceso nazionalismo e del suo ruolo nella guerra di Corea, ciò lo rende particolarmente nervoso e suscettibile. A peggiorare la situazione è anche il pessimo rapporto che ha con i due figli: Mitch, quello che gli è più vicino, sembra in realtà interessarsi più alle sue ricchezze che alla sua persona. Altrettanto fanno i nipoti, che lo vedono, per l’età, come una persona insignificante e che presto morirà. Mitch e suo fratello sostengono che per quanto cerchino di aiutare il loro padre Walt, egli sarà sempre deluso di loro.

Walt è anche un uomo malato, afflitto dagli inizi di un tumore ai polmoni. Dopo aver iniziato a tossire sangue, effettua qualche esame medico, il cui esito consiglia il ricovero immediato. La moglie di Walt, molto devota, prima di morire aveva chiesto al suo prete, il giovane padre Janovich, di provare ad avvicinare Walt, nonostante questi non si sia mai interessato alla religione.

Gran Torino: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Gran Torino, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clint Eastwood: Walter “Walt” Kowalski

Bee Vang: Thao

Ahney Her: Sue Lor

Cory Hardrict: Duke

Christopher Carley: padre Janovich

John Carroll Lynch: Martin, il barbiere

Geraldine Hughes: Karen Kowalski

Dreama Walker: Ashley Kowalski

Brian Haley: Mitch Kowalski

Brian Howe: Steve Kowalski

Nana Gbewonyo: Monk

Scott Eastwood: Trey

Sarah Neubauer: Paralegal

Sonny Vue: Smokie

Doua Moua: Spider

William Hill: Tim Kennedy

Choua Kue: Youa

Streaming e tv

Dove vedere Gran Torino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 7 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity