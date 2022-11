Governance – Il prezzo del potere: trama, cast e streaming

Stasera, domenica 6 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Governance – Il prezzo del potere, film del 2021 diretto da Michael Zampino. Ambientato nel settore petrolifero, nel quale il regista ha lavorato per anni, esplora l’eterno conflitto tra verità e potere, giustizia e interessi economici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Renzo Petrucci deve abbandonare l’incarico di Direttore Generale di un gruppo petrolifero dopo un’inchiesta per corruzione. Convinto che a tradirlo sia stata Viviane, la collega che ha preso il suo posto, Renzo la uccide riuscendo poi a cavarsela nell’indagine che segue. Richiamato dall’azienda, il manager conquista il vertice malgrado i sospetti crescenti che pesano su di lui

Governance – Il prezzo del potere: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Governance – Il prezzo del potere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Popolizio: Renzo Petrucci

Vinicio Marchioni: Michele Laudato

Antonio Zavatteri: Mimmo Rotondi

Diego Verdegiglio: Loris Maccaferri

Sarah Denys: Viviane Parisi

Claudio Spadaro: Marcello Zanin

Maria Cristina Heller: Carla Petrucci

Marial Bajma Riva: Sofia Petrucci

Sonia Barbadoro: ispettore Ricciardi

Sara Putignano: Rita Laudato

Tania Bambaci: Mirella

Desirèe Giorgetti: HR manager

Streaming e tv

Dove vedere Governance – Il prezzo del potere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 novembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.