Gomorroide: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, martedì 5 maggio 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda Gomorroide, film commedia del 2017 per la regia de I Ditelo Voi, trio comico napoletano composto da Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante e Domenico Manfredi. Il film, che rappresenta una parodia del film Gomorra, è la trasposizione della divertente e omonima sitcom lanciata su YouTube nel 2012 dallo stesso trio.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Gomorroide film: trama

Il film racconta la storia di Francesco (Francesco De Fraia), Mimmo (Domenico Manfredi) e Lello (Raffaele Ferrante), i tre attori protagonisti di “Gomorroide”, telefilm comico di grande successo e parodia della serie che descrive gli affari criminali dei clan camorristici. Proprio perché si tratta di una serie di successo, i tre sono diventati delle vere e proprie star: da una parte c’è Francesco, il playboy vincitore di un Reality Show che ama le donne e il lusso, dall’altra Lello, pignolo attore di teatro sperimentale convinto che una fan voglia ucciderlo. E Mimmo, un cabarettista con una “passione segreta” che lo ha portato quasi sul lastrico.

Il telefilm accresce il successo dei tre attori, ma mette in crisi rispetto e prestigio di cui godono i clan e, per questo, le persone soggette alle ingerenze della malavita iniziano a ribellarsi. Quando tre proiettili intimidatori vengono recapitati alla sede della rete televisiva per cui lavorano Francesco, Mimmo e Lello, i tre saranno coinvolti in una serie di curiosi equivoci.

Gomorroide film: cast

Qui di seguito il cast del film:

Francesco De Fraia

Raffaele Ferrante

Domenico Manfredi

Gianni Ferreri

Lavinia Biagi

Francesco Procopio

Elisabetta Pellini

Francesco Paolantoni

Maurizio Casagrande

Gomorroide film: trailer

Ecco il trailer del film:

Gomorroide film: streaming

Dove vedere il film Gomorroide? La pellicola va in onda in prima visione martedì 5 maggio 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

