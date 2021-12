Gli Aristogatti: trama, doppiatori italiani e streaming del film

Stasera, 31 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Gli Aristogatti (The Aristocats), film del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman. È un film d’animazione prodotto dalla Walt Disney Productions, che presenta nell’edizione originale le voci di Phil Harris, Eva Gabor e Sterling Holloway. Il film è il 20esimo Classico Disney, ed è basato su una storia di Tom McGowan e Tom Rowe: un’amabile famigliola di gatti, che vive serenamente presso la casa di una anziana aristocratica, viene fatta sparire dal maggiordomo di casa il quale intende così diventare l’unico erede della fortuna della ricca signora. Un gatto di nome Romeo ed altri amici animali aiuteranno gli Aristogatti a tornare a casa e cacciare il furfante maggiordomo. Fu distribuito nei cinema degli Stati Uniti dalla Buena Vista Distribution l’11 dicembre 1970. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Parigi, 1910. Nella magione della cantante lirica in pensione Madame Adelaide Bonfamille vivono una gatta di nome Duchessa e i suoi tre cuccioli Minou, Matisse e Bizet, insieme al maggiordomo Edgar. La signora fa testamento con l’avvocato Georges Hautecourt, un suo vecchio ed eccentrico amico, affermando che, non avendo parenti in vita, desidera che la sua fortuna sia lasciata ai suoi gatti e che la terranno fino alla loro morte, dopo la quale la sua fortuna andrà a Edgar. Il maggiordomo sente ciò dalla sua camera e, non essendo disposto ad aspettare che i gatti muoiano naturalmente (prima di ereditare la fortuna di Madame Adelaide), architetta un malefico piano per rimuovere i gatti dalla posizione di eredità. Edgar drogherà così la crema servita ai gatti mettendo un sonnifero nel loro cibo, per poi metterli in una cesta e dirigersi con una motocarrozzetta verso la campagna Parigina per abbandonarli. Durante il tragitto però si ritrova, involontariamente, ad attraversare la tenuta di due tremendi cani da caccia di nome Napoleone e Lafayette, che gli tendono una vera e propria imboscata! Nonostante Edgar ne esca sconfitto, riesce comunque a fuggire, lasciando però dietro di sé tracce personali come il suo ombrello, le scarpe, il cappello, la cesta dei gatti e il carrozzino della motocarrozzetta. I gatti rotolano insieme alla cesta sulla sponda di un fiume ma rimangono tanto illesi, quanto bloccati in campagna. Nel frattempo, in città, Adelaide, il topo Groviera e la cavalla Frou-Frou scoprono la loro assenza.

Gli Aristogatti: doppiatori italiani

Abbiamo visto la trama de Gli Aristogatti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Renzo Montagnani: Romeo

Melina Martello: Duchessa (dialoghi)

Gianna Spagnulo: Duchessa (canto)

Oreste Lionello: Groviera, George Hautecourt

Corrado Gaipa: Scat Cat

Lorenzo Spadoni: Shun Gon

Nino Scardina: Peppo[1]

Emanuela Rossi: Bizet

Cinzia De Carolis: Minou

Riccardo Rossi: Matisse

Clelia Bernacchi: Frou-Frou

Mario Feliciani: Napoleone

Renato Cortesi: Lafayette, Hit Cat

Solvejg D’Assunta: Adelina Bla Bla

Angiolina Quinterno: Guendalina Bla Bla

Wanda Tettoni: Adelaide Bonfamille

Renato Turi: Edgar

Gianni Bonagura: Zio Reginaldo

Vittorio Di Prima: Il lattaio, Billy Boss

Streaming e tv

Dove vedere Gli Aristogatti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.