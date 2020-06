Giustizia a tutti i costi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 30 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Giustizia a tutti i costi, film del 1991 diretto da John Flynn, con protagonista Steven Seagal. Ma qual è la trama? Di cosa parla? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni sulla pellicola.

Trama

Gino Felino è un poliziotto della Narcotici e indaga sulla morte del suo miglior amico e collega Bobby Lupo, barbaramente ucciso da Richie Madano. L’intenzione di Gino dal primo momento non è quella di arrestare e processare Richie, ma di ucciderlo; Richie stesso sembra di essere cosciente del fatto che questa sarà la sua “ultima notte”. Infatti il suo unico scopo sembra fare quanti più danni possibili “prima che la notte finisca”, quindi, complice il crack di cui abusa, gira per le strade di Brooklyn e uccide a sangue freddo e senza alcuna pietà chiunque gli capiti a tiro, da un ragazzo che spacciava droga nel suo quartiere ad una donna che, in auto, gli aveva suonato col clacson dicendogli di togliersi dalla strada perché intralciava il traffico…

Giustizia a tutti i costi: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama di Giustizia a tutti i costi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Steven Seagal: Gino Felino

William Forsythe: Richie Madano

Jerry Orbach: Capitano Ronnie Donziger

Jo Champa: Vicky Felino

Shareen Mitchell: Laurie Lupo

Sal Richards: Frankie

Gina Gershon: Patti Madano

Jay Acovone: Bobby Arms

Nick Corello: Joey Dogs

Anthony DeSando: Vinnie Madano

Dominic Chianese: Mr. Madano

Julianna Margulies: Rica

Sonny Hurst: il tatuato

Julius Nasso Jr.: Tony Felino

Jorge Gil: Chas ‘la sedia’

Ronald Maccone: Don Vittorio

Robert LaSardo: Bochi

Shannon Whirry: Terry Malloy

Streaming e tv

Dove vedere Giustizia a tutti i costi in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 30 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

