Chi è Giuseppe (Pino) Oricci, il marito di Emanuela Folliero ospite a Oggi è un altro giorno? Nato nel 1961, Giuseppe Oricci è un imprenditore, attuale marito di Emanuela Folliero. I due sono convolati a nozze nel settembre 2018, dopo 10 anni di fidanzamento. Entrambi hanno un figlio nato da una precedente unione. Quello di Emanuela Folliero si chiama Andrea ed è nato nel 2009 dalla storia con l’imprenditore Enrico Mellano. “Giuseppe mi ha chiesto di sposarlo davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse….. una vera gioia”, aveva rivelato l’annunciatrice ospite a Pomeriggio Cinque.

Per quanto riguarda il primo incontro tra Oricci e Folliero, la conduttrice ha raccontato a Storie italiane: “Pino da anni abitava vicino casa e non ci siamo mai visti, lui andava a destra e io a sinistra. Poi ci siamo conosciuti in vacanza. È una cosa andata avanti piano piano. Non sarei stata pronta al tipico invito a cena fuori. È stato graduale. È una persona seria e affidabile. Si è innamorato di mio figlio prima che di me“.

Chi è Emanuela Folliero

Abbiamo visto chi è il marito di Emanuela Folliero, ma cosa sappiamo su di lei? Nata a Milano il 7 febbraio 1965, Emanuela è una conduttrice televisiva, attrice, ex modella ed ex annunciatrice televisiva.

È stata ”il volto” ufficiale di Rete 4, nonché ultima signorina buonasera, annunciandone il palinsesto televisivo per 28 anni, dal 2 aprile 1990 all’8 luglio 2018.

Dopo una lunga relazione con il batterista dei Pooh Stefano D’Orazio, si fidanza con il manager Alessandro Salem. Nel 2007 si lega all’imprenditore Enrico Mellano, con il quale ha un figlio. La coppia si separa nel 2009. Nello stesso anno, conosce l’imprenditore Pino Oriccio, che sposa il 26 settembre 2018.

Ha dichiarato alla stampa italiana dopo un tweet pubblicato sul suo account Twitter che il suo profilo Instagram venne hackerato da alcuni hacker turchi il 26 gennaio 2021, tempo dopo venne sbloccato e recuperato dalla polizia postale dopo previa denuncia dalla stessa.