Chi è Roberta, la moglie di Giuseppe Giacobazzi: età, figli

Chi è la moglie di Giuseppe Giacobazzi, il comico protagonista di Italia 1 on stage? Si tratta di un comico molto apprezzato, che il grande pubblico ha conosciuto con Zelig, e che sarà protagonista del suo show su Italia 1 dal titolo Gran varieta, in onda questa sera, 26 giugno, in replica. Il vero nome di Giacobazzi è Andrea Sasdelli. Nasce ad Alfonsine nel 1963, cresce nella campagna e all’età di nove anni si trasferisce con la famiglia a Borgo Panigale, quartiere di Bologna.

Nel 1985 esordisce come speaker in radio, portando degli sketch di Giuseppe, contadino dall’inconfondibile accento romagnolo. Proprio attorno a questo personaggio costruirà la sua comicità, aggiungendovi poi il cognome Giacobazzi, come il marchio di un vino modenese. Dopo la gavetta in realtà locali, nel 2005 debutta sul palco di Zelig Off, dove viene notato dagli autori di Canale 5. Dall’anno successivo fino al 2012 Giacobazzi entra così nel cast di comici dello show seguitissimo di Zelig. Reciterà anche in diversi film, come Vacanze di Natale a Cortina, Un Natale al Sud e Tutto liscio.

Per quanto riguarda la vita privata di Giuseppe Giacobazzi, sappiamo che è sposato con Roberta dal 1997. I due hanno avuto una figlia, Arianna, nata nel 2013 grazie alla fecondazione assistita. In un’intervista il comico ha detto che Roberta spesso gli dà idee per le sue battute e monologhi. “Arianna è nata grazie alla fecondazione assistita, dopo anni e anni di tentativi in Italia e all’estero. Io e mia moglie Roberta, stando alle analisi, non avevamo nessun problema. Ma dopo un aborto spontaneo capitato tredici anni fa, a sette settimane di gravidanza, lei non è più rimasta incinta. Alla fine ce l’abbiamo fatta in Spagna, a Madrid”, ha raccontato il comico.