Chi è Giuseppe Gambi, il tenore ospite a Domenica In

Chi è Giuseppe Gambi, il tenore ospite a Domenica In? Giuseppe Gambi, nato a Napoli nel 1982, è un cantante lirico, nello specifico un tenore. Non si conosce molto della vita privata di Giuseppe Gambi. Su Facebook c’è scritto “impegnato” nel suo status sentimentale, indizio che sembra rimandare a una storia d’amore in corso, ma nessuna informazione aggiuntiva è stata pubblicata dal tenore relativamente alla sua sfera affettiva.

Appassionato sin da bambino di Opera, l’artista che forse ha più ispirato il suo percorso è Andrea Bocelli, che ha saputo proporre al grande pubblico il mix vincente di musica classica e leggera. Ad otto anni prende parte allo Zecchino d’oro con il brano Vorrei Volare classificandosi tra i primi posti. E’ soltanto un dodicenne quando entra a far parte del coro polifonico di Villanova Pueri Cantores, esibendosi in concerti in tutta Italia, in Austria e in Spagna.

Giuseppe Gambi si diploma in canto presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino con il maestro Pasquale Tizani e già durante gli studi mette in mostra le sue doti canore in più occasioni, suscitando l’interesse sia da parte della critica sia da parte del grande pubblico. Ha partecipato con grandi consensi ad eventi nazionali e internazionali, quali il “Premio Città di Partenope”, “Giornata Mondiale contro l’atassia”, “Premio Euro-Mediterraneo”, “Festival Internazionale del Cinema”.

E’ accompagnato dalla pianista e soprano Lauren. Nel 2014, in occasione del 7° anniversario della scomparsa del grande tenore Luciano Pavarotti, ha partecipato a Modena al Tributo a Pavarotti,condotto da Milly Carlucci. Come giovane talento, fa parte della Fondazione “Luciano Pavarotti”.