Chi è Giulia Sol, la concorrente di Tale e Quale Show 2020

Giulia Sol è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2020, programma di Rai 1 giunto alla decima edizione che prende il via il 18 settembre 2020. Classe 1995, Giulia Sol è nata a Bergamo. Ma conosciamola meglio: vediamo chi è.

Come detto, la ragazza è nata a Bergamo, il 15 dicembre 1995. All’età di circa cinque anni, i suoi genitori hanno deciso di accompagnarla al Teatro degli Arcimboldi di Milano per assistere al musical Notre Dame de Paris. Spettacolo che l’ha incantata. Ne fu talmente colpita, che nella sua mente iniziò a germogliare il seme di quella che sarebbe stata la sua carriera. Dopo aver frequentato il liceo linguistico, si è iscritta all’Accademia SDM (La scuola del musical) di Milano. Nel 2016 il diploma e il via alla sua carriera. Nonostante la giovane età ha preso parte a musical come Ghost, Fame – Saranno famosi, Dirty Dancing e The Full Monty con la regia di Federico Bellone. Ma anche a Hairspray diretto da Claudio Insegno.

Vita privata

Giulia Sol è molto riservata: sui suoi profili social (in particolare Instagram) ama condividere selfie e scatti che la ritraggono a lavoro, magari nei panni di personaggi diversi come Molly Jensen in Ghost o Elizabeth in Dirty Dancing, ma non lascia trapelare nulla sotto il profilo sentimentale. Non è dato sapere se è fidanzata o meno.

Giulia Sol a Tale e Quale Show 2020

Giulia Sol parteciperà a Tale e Quale Show 2020 dove si cimenterà nelle imitazioni insieme agli altri nove concorrenti. Riuscirà a mettersi in mostra? Come saranno le sue imitazioni? Non ci resta che aspettare per le prime risposte.

