Giù la testa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 22 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Giù la testa, film del 1971 diretto da Sergio Leone e interpretato da Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli. Si tratta del secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C’era una volta il West (1968) e seguito da C’era una volta in America (1984). La pellicola è ambientata nel Messico del 1913, durante la rivoluzione, e vi vengono citati Francisco Indalecio Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata e Victoriano Huerta. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1913, nelle vicinanze di Mesa Verde (un’immaginaria città messicana), Juan Miranda, un peone messicano che è a capo di un gruppo di banditi composto dall’anziano padre, dai suoi sei figli e da altri membri della famiglia, è in viaggio su una diligenza da lui assalita, quando poco dopo il gruppo viene sorpreso dal fragore di alcune esplosioni: dai fumi e dalle polveri appare un motociclista, John Mallory, esperto dinamitardo, rivoluzionario dell’IRA e futuro “socio” di Miranda. Miranda vede subito in lui, e nelle sue abilità nell’utilizzo degli esplosivi, il mezzo perfetto per penetrare nei sotterranei della Banca di Mesa Verde, suo sogno fin da quando era bambino. Juan gli propone di lavorare insieme per colpire la banca, ma John rifiuta, perché è venuto a lavorare per Aschenbach, il proprietario di una miniera nelle vicinanze. Per convincere John a unirsi a lui, Juan riesce a far sì che John uccida Aschenbach e un capitano dell’esercito a lui vicino mentre i due sono all’interno di una chiesa che viene fatta esplodere…

Giù la testa: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Giù la testa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rod Steiger: Juan Miranda

James Coburn: John H. “Sean” Mallory

Romolo Valli: il dottor Villega

Maria Monti: Adelita, la signora in diligenza

Rik Battaglia: Santerna

Franco Graziosi: il governatore Jaime

Antoine Saint-John: Günther Reza

Giulio Battiferri: Miguel

Omar Bonaro: un rivoluzionario

Poldo Bendandi: un rivoluzionario giustiziato

Roy Bosier: il marito di Adelita

John Frederick: il passeggero americano in diligenza

Amelio Perlini: un peone con Juan

Amato Garbini: un poliziotto in treno

Biagio La Rocca: Benito

Furio Meniconi: l’oste

Nazzareno Natale: un familiare di Juan

Michael Harvey: il postiglione della diligenza

Vincenzo Norvese: Pancho

Stefano Oppedisano: un rivoluzionario

Renato Pontecchi: Pepe

Goffredo Pistoni: il padre di Juan

Jean Rougeul: il monsignore sulla diligenza

Corrado Solari: Napoleone

Benito Stefanelli: un soldato

Franco Tocci: il secondo poliziotto in treno

Rosita Torosh: una rivoluzionaria

Anthony Vernon: il passeggero della diligenza che viene ucciso

Streaming e tv

Dove vedere Giù la testa in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 22 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

