A che ora inizia Gigi uno come te – 30 anni insieme: l’orario di inizio su Rai 1

A che ora inizia Gigi uno come te – 30 anni insieme, l’evento che si svolge a Napoli, precisamente a Piazza Plebiscito, venerdì 17 giugno 2022? Si tratta di un concerto il cui scopo è celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano ha scelto una cornice a lui carissima, dove tutto ha avuto inizio e dove tutto torna. In diretta dalla piazza più popolare di Napoli, il cantante ha organizzato un concerto evento a cui concede anche un bis, previsto per sabato 18 giugno 2022, anche se non trasmesso in diretta televisiva. A che ora inizia quindi il concerto? Si parte alle 21:25 in diretta televisiva su Rai 1.

Durata

Quanto dura Gigi uno come te – 30 anni insieme? Il concerto va in onda alle ore 21:25 e termina intorno alle 00:10 poco prima del TG1 sera, per cui dovrebbe durare in totale scarso tre ore. Come abbiamo già specificato prima, si tratta di un doppio concerto. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 17 giugno 2022, il secondo invece per sabato 18 giugno 2022. Trattandosi di una replica, soltanto il concerto di venerdì verrà trasmesso in diretta TV.

Gigi uno come te – 30 anni insieme live streaming e TV

Ma dove vedere Gigi uno come te – 30 anni insieme in diretta TV e live streaming? Il concerto di Gigi D’Alessio si svolge fisicamente a Napoli, a Piazza Plebiscito, ma viene trasmesso in diretta televisiva su Rai 1 venerdì 17 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Anche 101 se si ha l’abbonamento alla pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, servizio messo a disposizione dalla Rai per gli utenti sia via desktop che via app.