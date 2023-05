Gigi Sabani: le cause della morte del conduttore tv nel 2007

Quali sono state le cause della morte di Gigi Sabani, scomparso il 4 settembre del 2007 e ricordato nel programma Oggi è un altro giorno? Gigi Sabani è morto improvvisamente all’età di 54 anni la sera del 4 settembre 2007, stroncato da un infarto, mentre si trovava a Roma a cena a casa della sorella Isabella: un medico lo aveva visitato un’ora prima poiché aveva accusato un malore (dolore al petto e formicolio al collo) e gli aveva diagnosticato solo uno stato di stress prescrivendo un antidolorifico. La sorella Isabella non ha mai rivelato il nome del medico, né lo ha denunciato. Raffaella Ponzo, ultima compagna di Sabani, sostiene che la sorella evitò di prendere iniziative contro il medico perché da questi minacciata.

I funerali di Gigi Sabani si tennero a Roma il 6 settembre nella Chiesa degli artisti in piazza del Popolo. Pochi mesi prima della sua morte era scomparsa sua madre, la signora Liliana Bruni. Le ceneri sono tumulate nel cimitero di Prima Porta, insieme a quelle della madre, nel colombario del padre Fernando.

Chi era

Abbiamo visto le cause della morte di Gigi Sabani, ma cosa sappiamo su di lui? Figlio di Fernando, cameriere, e di Liliana Bruni, una casalinga, già all’età di 5 anni dimostra le sue qualità di imitatore, riproducendo il rumore della circolare rossa Prenestina, un tram che all’epoca faceva il giro della capitale. Successivamente inizia a imitare compagni e professori di scuola. Proprio per queste qualità, nel 1973 partecipa a La Corrida, trasmissione radiofonica di Corrado, dove si esibisce nelle imitazioni di Gianni Morandi, Mino Reitano e Claudio Baglioni. Successivamente inizia la sua carriera in televisione alla fine degli anni settanta, sempre come imitatore.

Nel 1980 partecipa a Domenica in, varietà condotto da Pippo Baudo, mentre tra il 1981 e il 1982 partecipa a due edizioni di Fantastico e conduce Premiatissima. Proprio in quest’ultimo programma esibisce anche le sue qualità canore, interpretando A me mi torna in mente una canzone che verrà incisa nel 1983. Nel triennio 1983-1986 presenta in prima serata su Italia 1 uno storico quiz delle reti Mediaset, Ok, il prezzo è giusto!, con il quale si aggiudica due Telegatti, mentre nella stagione 1985-1986 è nel cast di Buona Domenica. Da qui una lunga carriera stroncata dalla sua morte nel 2007.